Il mio arcobaleno/ Su Rai 2 il film con Gwynyth Walsh (oggi, 13 giugno 2021)

Il Mio Arcobaleno va in onda su Rai 2 oggi, domenica 13 giugno alle ore 18.15. Si tratta di una pellicola statunitense firmata dalla regista Anne Wheeler e con protagonisti Lacey Chabert e Warren Christie. Ad affiancarli un cast composto da Gwynyth Walsh, Susan Hogan, Lisa Durupt e Seth Isaac Johnson. Il film ha alcuni momenti molto interessanti anche se è inevitabile trovarsi di fronte anche ad alcuni momenti di impasse, lentezza e complicazioni. Certo vedere a metà giugno un film ambientato a Natale fa sorridere anche se al centro ci sono al suo centro dei momenti molto duri che parlano di una donna sola contro tutti.

Giorno Maledetto/ Su Rete 4 il film con Spencer Tracy (oggi, 13 giugno)

Il mio arcobaleno, la trama del film

Il film Il mio arcobaleno racconta la storia di Gina, una giovane donna rimasta vedova proprio il giorno di Natale. Suo marito l’ha lasciata per via di una forma molto aggressiva di cancro, che l’ha condannato ad una morte inevitabile.

La comunità si stringe intorno a Gina, colpita dal grave lutto insieme ai suoi figli, mentre la donna si impegna per cercare proprio di recuperare il rapporto con i suoi figli, inevitabilmente logorato dalla lunga malattia del marito. Gina inizia dunque a fare volontariato presso la scuola locale e proprio qui incontra Michael e i suoi figli.

Shrek/ Streaming del film d'animazione su Italia 1: "Distrugge miti" (oggi 12 giugno)

La famiglia di Michael ha vissuto lo stesso dramma di quella di Gina: l’uomo è rimasto vedovo molto giovane a causa della prematura dipartita della moglie. L’incontro tra Michael e Gina porterà i due a trascorrere sempre più tempo insieme, trasformando un legame di volontariato in qualcosa di ben più grande, anche se non mancheranno momenti difficili e di incomprensione tra i due, entrambi ancora molto scossi per la perdita dei rispettivi partner.

LEGGI ANCHE:

Matrimonio all'Italiana, Rai3/ Nasce il mito di Mastroianni-Loren (oggi, 12 giugno)

© RIPRODUZIONE RISERVATA