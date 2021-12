Il mio desiderio per Natale/ Su Rai 2 un film romantico per celebrare le feste

Il mio desiderio per Natale, film di Rai 2 diretto da David I. Strasser

Il mio desiderio per Natale sarà trasmesso oggi, 25 dicembre, a partire dalle ore 14:50 su Rai 2. Si tratta di una pellicola che appartiene ai generi romantico e natalizio e che ha debuttato sul piccolo schermo, essendo solo un film per la televisione, durante l’anno 2020. Si tratta di una produzione statunitense che è stata diretta dal regista David I. Strasser.

All’interno del cast del film ci sono diversi attori americani come Autumn Reeser, Lisa McFadden, Terence Kelly, Lauren K. Robek e Antonio Cupo. Questo film verrà trasmesso in prima visione, visto che prima d’ora non era mai stato proiettato da un’emittente televisiva italiana.

Il mio desiderio per Natale, la trama del film: una giovane donna in carriera…

Leggiamo da vicino la trama de Il mio desiderio per Natale. Jessica Morgan è una giovane donna in carriera. Questa ragazza si sente realizzata dal proprio lavoro, difatti, è sempre molto impegnata e svolge con passione ogni mansione che gli viene affidata. Per lei, il suo lavoro è la sua vita e nulla può farle cambiare idea. Questo suo atteggiamento viene riconosciuto anche dai colleghi, anzi, qualcuno la invidia anche per la sua indole di ferro. Tuttavia, durante il periodo natalizio, sembra proprio che tale attitudine sia destinata a cambiare.

Difatti, Jessica decide di recarsi nella cittadina chiamata Glenbrooke. Per Jessica, questo luogo è magico, perché è qui che sono cresciuti e hanno vissuto i suoi genitori. Durante l’atmosfera natalizia, Jessica viaggerà per Glenbrooke e scoprirà che devono essere altre le sue priorità. Per questa ragione, il suo desiderio per Natale forse si avvererà, donando alla donna una rivelazione su ciò che deve fare nella vita e su quello che è realmente importanza nel percorso di tutti i giorni. Solo alla fine Jessica comprenderà cosa deve fare e quali cose devono avere la priorità.

