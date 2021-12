Il mio inatteso principe di Natale/ Su Rai 2 un dolce film sulle festività

Il mio inatteso principe di Natale, film di rai 2 diretto da Dustin Rikert

Il mio inatteso principe di Natale è il film che verrà trasmesso oggi, 26 dicembre, alle ore 14:00 su Rai 2. Si tratta di un film che appartiene al filone natalizio e al genere romantico. Inoltre, tale pellicola ha debuttato nell’anno 2020 e dunque si tratta di una produzione americana molto recente.

Il regista di questo film risulta essere Dustin Rikert mentre ci sono stati diversi autori professionali che hanno realizzato lo script da eseguire. All’interno del cast del film ci sono numerosi attori, quasi tutti americani come Laura Osnes, Aaron Tweit, Victoria Clark, Tom McGowan, Bradley Rose, Kristin Joy Brown e Geraldine Leer. Il film ha il titolo originale che recita One Royal Holiday, che si può tradurre letteralmente come Una Vacanza Reale.

Il mio inatteso principe di Natale, la trama del film: trovarsi di fronte ai reali

In Il mio inatteso principe di Natale Anna è una donna gentile e premurosa. Un giorno, durante una tempesta di neve, decide di ospitare all’interno della sua struttura, un B&B molto accogliente, una madre e un figlio che sono rimasti bloccati. Questi ultimi stavano attraversando il Connecticut ma la tempesta ha deciso di farli fermare involontariamente. Tuttavia, Anna non sa che dinanzi a lei ci sono Gabriella e James, membri della famiglia reale di Galwick. Questo sorprende Anna, ma succede qualcosa di ancora più strano. Difatti, la donna sente che si sta per innamorare di James, un membro della famiglia reale.

Tuttavia, non rimane delusa, perché il ragazzo sembra voler ricambiare questo dolce sentimento di affetto. Inoltre, questa nuova conoscenza sarà molto piacevole per James. Per lui, il Natale è una festa noiosa dove occorre fare sempre le stesse cose per mantenere alto il retaggio reale e distinguersi. Tuttavia, grazie ad Anna, James scoprirà qual è il vero spirito del Natale e potrà vivere le feste natalizie come non aveva mai fatto prima d’ora. Sarà dunque un Natale speciale per entrambi, che finirà con una sorpresa piacevole.



© RIPRODUZIONE RISERVATA