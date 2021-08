Il mio incubo viene dal passato, Rai 2/ Una storia torbida che merita visione

Il mio incubo viene dal passato, film con protagonista Rosslyn Luke

Il mio incubo viene dal passato va in onda su Rai 2 oggi, 20 agosto 2021, a partire dalle ore 21,20 una storia torbida che merita la visione degli affezionati di questo genere con una trama non banale. Nel cast troviamo protagonista la talentuosa attrice americana Rosslyn Luke, il pubblico italiano sicuramente la ricorda per la sua presenza in ‘Capitol Hill’ o ‘The Rokkies’.

Assieme alla Luke anche un’altra attrice per comporre un duo di attrici, probabilmente vittime, o carnefici, lo stabilirete voi visionando la pellicola, Jackie Moore, ottima interprete della serie per la televisione ‘Westworld – Dove tutto è concesso’, nel ruolo di Mariposa, oppure, nello stesso 2018, protagonista del film ‘Il mistero dell’isola’.

Il mio incubo viene dal passato, la trama del film

Leggiamo da vicino la trama de Il mio incubo viene dal passato. Katy Griggs (Rosslyn Luke), vive con la sua famiglia e, dopo diversi anni di assenza, ristabilisce di nuovo i contatti con una vecchia amica alla quale era letteralmente affezionata: Gina. Le due ragazze si conobbero alle scuole superiori, crebbero assieme e l’occasione di ricordare i primi fermenti amorosi dei tempi della scuola, le feste di classe, le prime trasgressioni, è un’ottima occasione per non sentirsi più sola, almeno per un po’.

Decide così di ospitare Gina e il suo partner per qualche giorno, un’occasione stupenda per rivedersi, ma i piani dell’amica, ben celati, sono l’anticamera dell’incubo. La donna ha pianificato di derubare Kate sino ad arrivare al punto di prendere in ostaggio la vecchia amica dei tempi di scuola e tenerla in ostaggio con tutta la sua famiglia.

La coppia è assolutamente convinta e pronta ad andare sino in fondo, con grande terrore da parte di Kate che vivrà un incubo non considerato. Non è stata ingenuità, Kate non sapeva del cambiamento dell’amica e ora ne pagherà le conseguenze.



