Il mio matrimonio preferito/ Su Rai 2 il film con Tess Harper

Il mio matrimonio preferito, su Rai 2 un film un film in prima visione tv

Il mio matrimonio preferito fu prodotto nel 2017 e in prima visione Rai 2 ce lo proponealle ore 14,00 di oggi, 23 gennaio 2022. Nel cast del film di genere sentimentale, nel ruolo della protagonista, Tess Harper, incontriamola talentuosa Maggie Lawson, al cinema riconoscibile in ‘Pleasantville’, accanto ai giovani talenti Tobey Maguire, Reese Witherspoon e Marley Shelton, oppure in ‘Gamer’, con Gerard Butler, recentemente su grande schermo con ‘Copshop – Scontro a fuoco’.

In tv la Lawson è celebre in serie soprattutto, come nel caso di ‘E vissero infelici per sempre’, ‘Quell’uragano di papà’, ‘Angel from Hell’ o film tra i quali citiamo ‘Natale a Evergreen – Un pizzico di magia’, o ‘La nostra storia’.

Il mio matrimonio preferito, la trama del film: una giovane dottoressa a Chicago per..

Il mio matrimonio preferito parla di Tess Harper, una giovane e bella dottoressa che si reca nella caotica Chicago per partecipare, come invitata, al matrimonio della cara amica Amber. Assieme a Michael, migliore amico del fidanzato di Amber, quindi del futuro sposo, si applica affinché tutto proceda per il meglio e l’amica abbia la favola nel giorno più speciale della sua vita.

Durante il suo soggiorno a Chicago Tess partecipa anche ad una sorta di concorso ottenendo un dottorato di ricerca presso la prestigiosa università di North Western, scelta dopo una sorta di ‘coupe de foudre’ da parte del dottor Hastings che la apprezza sin da subito e le fa ottenere la prestigiosa borsa di studio nella metropoli.

A casa ha lasciato Dex, il suo fidanzato, ma in questi giorni trascorsi in Chicago la donna capisce che il suo cuore non è più in grado di battere per quell’uomo: Michael si è dimostrato amorevole e simpatico, durante i preparativi delle nozze di Amber, ed ora Tess si vede a Chicago, come giovane e talentuosa dottoressa in carriera, magari a fianco di questo ragazzo che le fa battere il cuore.

