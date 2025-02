Il mio nome è vendetta, film su Rai 2 diretto da Cosimo Gomez

Venerdì 21 febbraio 2025, andrà in onda, in prima serata su Rai 2, alle ore 21:20, il film thriller intitolato Il mio nome è vendetta. Si tratta di una produzione italiana del 2022 diretta dal regista Cosimo Gomez, noto in particolare per la sua attività di scenografo in collaborazione con grandi nomi del cinema del nostro Paese, come Franco Zeffirelli e Roberto Benigni. Le musiche sono invece realizzate dal compositore italiano Giorgio Giampà, vincitore del Globo d’oro per la colonna sonora di Il Sud è niente.

Il protagonista è interpretato dall’attore di fama internazionale Alessandro Gassmann, figlio dell’altrettanto celebre Vittorio Gassman, con il quale aveva debuttato sul grande schermo a soli 17 anni in Di padre in figlio.

Al suo fianco la giovane attrice Ginevra Francesconi, recentemente tornata al cinema con Un oggi alla volta di Nicola Conversa (2024), e l’attore Alessio Praticò, conosciuto dal pubblico per la sua interpretazione nella serie The Young Pope di Paolo Sorrentino. Nel cast del film anche: Francesco Villano, Gabriele Falsetta, Marcello Mazzarella e Remo Girone.

La trama del film Il mio nome è vendetta

Il mio nome è vendetta segue le vicende della giovane Sofia (Ginevra Francesconi), un’adolescente come tante altre, acclamata campionessa di hockey e appassionata di guida off-road.

Un giorno la ragazza condivide sul suo profilo Instagram un’immagine di suo padre, Santo (Alessandro Gassmann), nonostante il padre le avesse sempre chiesto di non fotografarlo, e questo gesto apparentemente così banale cambia le loro vite per sempre.

Grazie a questo post, infatti, due malviventi riescono ad individuare la casa in cui vive la famiglia, uccidendo la madre e lo zio della giovane. Questo è solo il primo di una lunga serie di crimini efferati, a causa di una vendetta che è rimasta in sospeso per oltre vent’anni.

Sofia, infatti, scopre che suo padre ha sempre tenuto nascosto il suo legame con la ‘ndrangheta e, furiosa per quanto accaduto, decide di allearsi con lui per vendicare l’uccisione delle persone che ama.