Il mio principe di Natale/ Su Rai 2 il film con Alexis Knapp

Il mio principe di Natale, diretto da David DeCoteau

Il mio principe di Natale andrà in onda oggi, giovedì 30 dicembre, a partire dalle ore 15.30 su Rai 2. Ci troviamo di fronte a un film drammatico e romantico prodotto nel 2017 e diretto con ottimi giudizi da David DeCoteau. Nel cast del film tra gli altri troviamo Alexis Knapp, Parker Stevenson, Charles Shaughnessy, Pamela Sue Martin, Marina Sirtis e Jane Carr.

Si tratta di un film adatto a un pubblico soprattutto di adolescenti ma siamo sicuri che la sua visione renderà felici anche i genitori che li accompagneranno. Sicuramente poi la visione concilia con il periodo di festività.

Il mio principe di Natale, la trama del film: la storia del sovrano Charles e…

Protagonista della storia di Il mio principe di Natale è Charles, sovrano di una terra frutto di fantasia chiamata Baltania. Il sovrano è alle prese con i festeggiamenti del suo 40esimo compleanno ma c’è qualcosa che lo turba. Infatti, nonostante il passare degli anni continui inesorabile fatica a trovare una degna compagna per accompagnare i suoi impegni regali.

La questione diventa ancora più ingombrante in occasione del ballo natalizio; l’uomo infatti non ha idea di chi invitare per l’occasione, finché non ha una grande intuizione. Decide infatti di proporsi ad una sua vecchia conoscenza risalente ai tempi del college, ovvero la dolce e bella Allison. Inoltre, la donna era stata anche una sua fiamma ai tempi per cui poteva anche rivelarsi l’occasione giusta per riprovarci.

Nel frattempo però, il sovrano viene a conoscenza di alcuni particolari riguardanti la vita della donna che destano la sua curiosità ed interesse. Infatti, scopre che Allison, seppur ancora single, era madre di una ragazza di nome Lily. Tanto basta per far nascere in lui l’idea di poter essere il padre della ragazza, considerando anche alcuni calcoli temporali.

