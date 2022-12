Il mio principe di Natale/ Su Rai 2 il film con Mira Furlan

Il mio principe di Natale, film di Rai 2 diretto da David DeCoteau

Il mio principe di Natale va in onda oggi, 29 dicembre, a partire dalle ore 16.55 su Rai 2. Si tratta di un film drammatico prodotto negli USA nel 2017 e diretto da David DeCoteau. Hanno collaborato alla realizzazione attori come Ingo Rademacher, Mira Furlan, Mykel Shannon Jenkins e Tara Reid. Il film è anche conosciuto con il titolo originale A Royal Christmas Ball, adattato per la distribuzione in Italia. Il progetto televisivo è nato principalmente per la programmazione natalizia, con l’aggiunta di recente su alcune note piattaforme di streaming on demand.

Le riprese della pellicola hanno avuto luogo principalmente negli Stati Uniti d’America. Nonostante si tratti di un film esclusivamente girato per la televisione e mai apparso nelle sale cinematografiche è costruito molto bene e risulta in piena linea con i prodotti proposti in questo periodo dell’anno. Sono diversi comunque i momenti abbastanza trascurabili anche per via di un cast decisamente al di sotto di ogni possibile aspettativa.

Il mio principe di Natale, la trama del film

In Il mio principe di Natale non tutti i Re godono delle fortune che tipicamente vengono considerate scontate a un ruolo così importante, come nel caso del protagonista di questa storia, Charles di Baltania. Il sovrano infatti, nonostante le estreme ricchezze e l’elevatezza dal punto di vista del rango sociale, non era ancora riuscito a trovare una compagna per la vita. Arrivato ormai alla soglia dei 40 anni, sente fortemente l’esigenza di trovare una donna che sia capace di amarlo e che soprattutto possa dare seguito al suo regno e al suo sangue nobile.

L’ansia era inoltre giustificata dall’imminente ballo tradizionale di Natale, al quale non si sarebbe potuto presentare se non con una compagna ufficiale. Per il proposito, decide quindi di contattare una donna conosciuta ai tempi accademici, sua vecchia fiamma e fidanzata. La ragazza si chiamava Allison ed effettivamente anche lei non aveva ancora trovato un uomo con il quale trascorrere la propria vita.

Nonostante ciò, aveva comunque avuto alcune relazioni importanti, in particolare con il padre di sua figlia di nome Lily che però era sparito ancor prima di sapere della gravidanza. Dopo aver preso tutte le informazioni del caso, decide di porre particolare attenzione sulla figlia di Allison. Appurata l’età di diciassette anni, inizia a sorgere un dubbio per nulla banale.

Il sovrano cerca di collocare temporalmente la relazione con la madre, e si ricorda di averla vista per l’ultima volta proprio 17 anni prima. Da questo momento in poi, si insinuerà il timore di essere proprio lui il padre della piccola con annesso rammarico per ciò a cui ha dovuto rinunciare per tutti questi anni. Il primo approccio tra i due non sarà comunque dei migliori; la donna è presa dai suoi impegni di vita e lavorativi e non prende subito benissimo la volontà del sovrano di mettersi in contatto con lei. Con il passare del tempo però qualcosa inizierà a cambiare, con la possibilità che i dubbi di Charles fossero reali in merito alla presunta paternità.

