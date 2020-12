Il mio principe di Natale/ Su Rai 2 il film con Tara Reid (oggi, 26 dicembre 2020)

Il film Il mio principe di Natale andràin onda oggi, sabato 26 novembre, nel primo pomeriggio alle ore 15.45 su Rai 2. Si tratta di un film di genere drammatico, sentimentale, prodotto e diretto nel 2017 dal regista David DeCoteau. Il cast è composto da volti già noti al grande pubblico che hanno partecipato a pellicole a tema natalizio molto famose. Tra i protagonisti principali ci sono Tara Reid, Ingo Rademacher, ci sono poi come interpreti anche Haley Pullos, Mira Furlan, Mykel Shannon Jenkins ed altri. Il film ha una durata molto breve, soli 86 minuti. La distribuzione della pellicola è stata curata da ION Televisioni. Per quanto riguarda invece le musiche, queste sono state realizzate da Christopher Cano.

Il mio principe di Natale, la trama del film

Il film Il mio principe di Natale racconta le vicende comico/romantiche del Re Charles di Baltania. L’uomo infatti dopo aver frequentato il college in California con il consenso dei genitori molto tradizionalisti, è stato costretto ad abbandonare tutto per tornare nel suo paese a governare. Qui, infatti si è dovuto sposare con una donna che non amava pur di far continuare la tradizione a cui al sua famiglia è molto legata.

Quando però a causa di un terribile incidente resta vedovo, decide di tornare in California per cercare l’amore della sua vita, Allison, la sua ragazza del college. Arrivato in America, Charles non ci mete molto a rintracciare la donna, che nel corso degli anni è riuscita a raggiungere il suo sogno, quello di diventare un architetto.

Charles scopre però che la donna non è mai stata sposata e incuriosito continua a fare delle ricerche sulla sua vita. Apprende che Allison ha una figlia adolescente, Lily e dopo averla conosciuta e fatto qualche calcolo, si rende conto che la ragazza potrebbe essere sua figlia. Lily è la tipica adolescente californiana il cui sogno è quello di diventare una principessa, e non sarà molto distante dal realizzarlo. C’è solo un problema, Charles deve riuscire a farsi perdonare da Allison per poter tornare insieme a lei, dopo tutti quegli anni.

