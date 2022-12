Il mio valzer di Natale/ Su Rai 2 il film con Lacey Chabert

Il mio valzer di Natale, film di Rai 2 diretto da Michael Damian

Il mio valzer di Natale è un film del 2020 di genere romantico e drammatico, che verrà trasmesso su Rai 2 oggi, 23 dicembre, a partire dalle ore 22.55. L’opera cinematografica è stata diretta da Michael Damian e prodotta da Hallmark Channel e W Network in collaborazione della Brad Krevoy Television. Le riprese del film sono state fatte in Canada nella città di Vancouver, ed è stato prodotto in lingua inglese in origine.

Tra gli attori principali del film si distinguono Lacey Chabert, Will Kemp, Katrina Reynolds, Jeremy Guilbaut, Julia Harnett, Beatrice King, John Talan Church, Laura Soltis, Lane Edwards, Fred Henderson, Tasha Simms e Marco Soriano. L’opera cinematografica presenta in lingua originale il titolo Christmas Waltz.

Il mio valzer di Natale, la trama del film

Il film Il mio valzer di Natale racconta le vicende di una coppia all’apparenza perfetta, che si ritrova a dover annullare il matrimonio fissato per il giorno di Natale a causa delle questioni lavorative di David. Avery è dispiaciuta perché da sempre ha sognato di sposarsi durante il periodo natalizio, ma accetta di sostenere le 10 lezioni di ballo prefissate con il fascinoso istruttore di danza Roman.

Infatti la donna desiderava di poter passare una serata all’insegna della danza in seguito alla cerimonia. Un po’ per la danza e un po’ per il susseguirsi degli eventi, i due si avvicinano sempre di più e si aiutano. Insieme imparano come la cosa più importante in amore e nella danza sia la fiducia per il proprio compagno, anche se hanno luogo eventi inaspettati che potrebbero far saltare la loro chimica. I due però riescono a superare ogni difficoltà, reagendo nel modo giusto e collaborando.

