Il mio valzer di Natale/ Su Rai 2 un film per celebrare la Vigilia

Il mio valzer di Natale, film di Rai 2 diretto da Michael Damian

Il mio valzer di Natale va in onda su Rai 2 oggi, venerdì 24 dicembre, a partire dalle 21.20. La regia è di Michael Damian, in 12 anni di carriera ha diretto 9 film, i più importanti sono: New York Academy e il sequel New York Academy Freedance dove ha curato non solo la regia ma anche il montaggio e la sceneggiatura.

La protagonista è Lacey Chabert, attrice statunitense con alle spalle 23 anni di carriera e in attivo 22 film e 2 serie televisive. La maggior parte dei suoi film sono di genere sentimentale e ambientati nel periodo natalizio come: L’albero che salvò il Natale, Family for Christmas, A Christmas melody, A wish for Christmas, Un amore sulla neve. L’attrice inoltre è la voce originale di Aleu nel film di animazione Balto 2. Il protagonista maschile è Will Kemp.

Il mio valzer di Natale, la trama del film: il sogno di Avery

Leggiamo da vicino la trama de Il mio valzer di Natale. Il sogno di Avery si sta per avverare: convolare a nozze per il giorno di Natale. Già si immagina la scena, lei con il lungo vestito bianco attorniata dalle mille luci colorate della festa, una location da favola. Ma se le favole hanno sempre il lieto fine, non è il caso di Avery che inaspettatamente vede il suo matrimonio saltare.

Roman, l’affascinante maestro di danza, la convince a proseguire le dieci lezioni di ballo che aveva prenotato, così da distrarsi dai suoi pensieri. Avery accetta e complice la danza, si affida nelle sue mani, tanto da nascere tra i due una buona intesa. La vicinanza aiuta entrambi a stare bene e ad aiutarsi a vicenda. Sebbene gli imprevisti non mancano mai e anche questa volta cercano di creare qualche problema, la sintonia tra i due è palpabile. Alla fine delle lezioni, Avery e Roman impareranno che fidarsi l’uno dell’altro è l’ingrediente giusto sia per danzare che per innamorarsi.

