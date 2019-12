Il Miracolo di Fatima/ Su Rete 4 il film con Matilde Serrao

La programmazione televisiva di Rete 4 prevede per la prima serata di questo sabato 7 dicembre 2019 a partire dalle ore 21:25 la messa in onda del film di genere biografico religioso “Il Miracolo di Fatima“. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2017 in Portogallo, della durata complessiva di 84 minuti, prodotta da”Coral Europa” e diretta dalla regia di Jorje Paixao Costa, il quale si è occupato anche dello sviluppo e dell’adattamento della sceneggiatura per la versione cinematografica, insieme a Raquel Palermo e Manuel Arouca. Nel cast sono presenti diversi attori molto apprezzati in Portogallo, ma conosciuti anche a livello internazionale, come nel caso di Matilde Serrao, nei panni della protagonista “Jacinta Marto”, Paula Lobo Antune, interpete di “Aurora”, Pedro Lamares nei panni di “Avelino Almeida”, Renata Belo, “Lucia”, Graciano Dias, “Artur Santos” e Dalila Carmo, nel film come “Olìmpia Marto”. La pellicola racconta della storia del miracolo di Fatima, apparizione profetica conosciuta in tutto il mondo, attraverso gli occhi della piccola “Jacinta” titolo stesso del film in lingua originale.

Il Miracolo di Fatima, la trama del film

L’anno 1917 in Portogallo, nella piccola cittadina di Fatima, segna un evento assolutamente importante, che cambierà per sempre la storia della religione cristiana ma anche nella stessa cittadina. Tre piccoli pastorelli, Lucia, Giacinta e Francisco, intenti ad occuparsi delle faccende di casa, ad un certo punto vengono abbagliati da una luce intensa di colore bianco. Da quella luce i piccoli sentono provenire una voce: è la voce della Madonna. Ad accorgersi subito di ciò che stava accadendo è la piccola Giacinta, la cui vita, insieme a quella degli altri bambini, verrà per sempre cambiata. La Santa Vergine infatti lascia una missione importante ai piccoli: un messaggio mistico, che farà riferimento ad avvenimenti futuri, che dovranno trasmettere a tutto il mondo. Naturalmente tra la gente del posto lo stupore per la vicenda, e il clamore che ne consegue, è immediato, mentre le autorità di natura religiosa sono più scettiche, intente a capire se quello che è effettivamente successo può essere considerato realmente un evento mistico, insomma un vero e proprio miracolo. Non mancheranno gli attacchi personali ai tre giovani pastorelli, continuamente chiamati in causa per raccontare la verità dei fatti e descrivere la loro visione celestiale, insieme al messaggio affidatogli dalla Madonna. La straordinaria vicenda di incredibile intensità emotiva ha per sempre cambiato l’esito del ‘900, influenzando in maniera tangibile la fede e la religiosità cattolica soprattutto in Portogallo.

