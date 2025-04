Il miracolo di Sharon, diretto da Jon Gunn

Sabato 19 aprile, andrà in onda, in prima serata su Rai 1, alle ore 21:30, il film drammatico dal titolo Il miracolo di Sharon. Si tratta di una produzione Vertigo Entertainment del 2024 diretta da Jon Gunn, film maker che proprio in queste settimane è tornato nelle sale cinematografiche americane con la pellicola The Unbreakable Boy. Il miracolo di Sharon si basa su una storia vera e la sceneggiatura è co-scritta da Meg Tilly, penna del cult movie Saranno famosi (1980), e Kelly Fremon Craig, regista e sceneggiatrice di 17 anni (e come uscirne vivi).

La protagonista è interpretata dall’attrice statunitense Hilary Swank, diventata famosa a livello internazionale nel 1994 per la sua partecipazione a Karate Kid 4 e vincitrice del Premio Oscar come miglior attrice per Million Dollar Baby (2005). Al suo fianco l’attore e cantante Alan Ritchson, conosciuto dal pubblico per il personaggio di Gloss in Hunger Games – La ragazza di fuoco e quello dell’agente Aimes in Fast X. Nel cast anche: Nancy Travis, Tamala Jones, Drew Powell, Nancy Sorel e Amy Acker.

La trama del film Il miracolo di Sharon: una storia vera di solidarietà e redenzione

Il miracolo di Sharon è ambientato nel 1994 a Louisville. È qui che vive una donna sulla quarantina di nome Sharon Stevens, che lavora come parrucchiera e da tempo ormai è stata abbandonata sia da suo marito sia da suo figlio. Sharon da anni è caduta nel baratro dell’alcolismo e, in un ultimo e disperato tentativo di smettere di bere, cerca di trovare una nuova ragione di vita aiutando gli altri.

In particolare la donna si interessa della giovanissima Michelle, la cui storia ha letto sul giornale del luogo, orfana di madre e affetta da una terribile malattia. La protagonista decide di avviare una raccolta fondi per il padre della bambina, Ed, affinché possa affrontare con maggiore serenità tutte le spese legate alle cura di Michelle, che sempre più urgentemente ha bisogno di un trapianto di fegato.

Nonostante le numerose difficoltà e grazie alla sua tenacia, Sharon riesce ad organizzare il trasferimento di Michelle presso l’ospedale a Omaha, in Nebraska, in modo che venga finalmente operata.