Nel film “Il miracolo di Sharon” viene raccontata la storia di una donna, una parrucchiera di mezza età, che aiuta una famiglia a realizzare il sogno più bello e grande di tutti: quello di permettere ad una bambina di cinque anni, la piccola Michelle, di sottoporsi ad un trapianto di fegato in grado di salvarle la vita. Nel film la donna, Sharon, è divorziata e ha un figlio adulto che non le parla. La storia vera dietro il film, però, ci dice che Sharon Stevens, la protagonista di questa storia, ha sempre avuto al suo fianco nella realtà il figlio, che non l’ha mai abbandonata e girato le spalle. Grazie a Sharon, che si è spesa in prima persona in ogni modo possibile, la piccola Michelle è riuscita a sottoporsi ad un trapianto di fegato.

Come si evince dalla pellicola, la storia vera de “Il miracolo di Sharon” è molto simile a quello che viene raccontato del film. Il regina Jon Gunn ha spiegato: “Ho voluto condividere, con onestà e integrità, la verità, le sfide e il dolore di quella storia vera“. La storia de “Il miracolo di Sharon” è dunque molto simile a quella vera: al di là di qualche inevitabile trucco e finzione cinematografica, il film risulta essere particolarmente affine alla realtà.

Il miracolo di Sharon, storia vera: anni di raccolta fondi

Sharon Stevens ha conosciuto la famiglia di Michelle diversi anni prima del trapianto e si è occupata in prima persona di raccogliere migliaia e migliaia di dollari per aiutare il papà della piccola, rimasto vedovo, a coprire le crescenti spese mediche. La vera Sharon, su Facebook, qualche tempo fa ha scritto: “Ho trascorso i tre anni precedenti il trapianto a raccogliere fondi per i farmaci, le corse in ospedale a Omaha e l’alloggio per la famiglia”. Michelle è stata descritta da Sharon Stevens come “una benedizione” per lei: per questo, la donna non solamente ha raccolto soldi per lei ma si è occupata anche di aiutarla quando è arrivata la chiamata dell’arrivo del fegato.

Una chiamata che, per Michelle, è arrivata nell’inverno gelido del 1994, quando a Louisville, dove vivevano, c’erano anche -22 gradi e oltre 40 centimetri di neve. Per questa ragione Sharon, nella storia vera dietro al film e anche nella pellicola, ha aiutato a liberare un parcheggio dalle auto in modo tale da permettere ad un elicottero medico di atterrare e portare la bimba in ospedale, senza sprecare l’opportunità di avere un nuovo fegato.