Il Mistero dei Templari/ Video, su Italia 1 il film con Nicholas Cage (16 febbraio)

Il Mistero dei Templari – National Treasure va in onda oggi, 16 febbraio, su Italia 1. La pellicola appartiene al genere avventura/azione ed è uscita nelle sale cinematografiche durante l’anno 2004. Il film è stato diretto dal regista statunitense Jon Turteltaub e vanta un cast molto ricco che include Nicolas Cage, Diane Kruger, Sean Bean, Harvey Keitel, Jon Voight e Christopher Plummer. La sceneggiatura della pellicola è stata scritta da Jim Couf, Cormac Wibberley e Marianne Wibberley. Le musiche sono state curate da Trevor Rabin mentre Caleb Deschanel si è occupato della fotografia del film.

Il Mistero dei Templari, la trama del film

Ecco la trama de Il Mistero dei Templari. Benjamin Franklin Gates è un appassionato di archeologia. L’uomo per tutta la vita ha inseguito la ricerca del tesoro perduto dei templari, cercando ardentemente con ogni mezzo di conquistarlo. Gates è stato sin da piccolo indotto dal padre che conduceva queste ricerche, a trovare l’inestimabile tesoro. Tuttavia, molti lo considerano uno sciocco, dal momento che sembra credere ad una leggende che non ha fonti certe. Benjamin comunque non si arrende e cerca con ogni mezzo a sua disposizione di riuscire a trovare qualche indizio che lo conduca verso l’ubicazione del tesoro. Un grosso suggerimento gli viene dato dal suo nonno che in punto di morte gli aveva lasciato un biglietto con sopra scritto “Charlotte ha in serbo un segreto”. Dopo attente ricerche, Benjamin scopre che Charlotte non è altro che una misteriosa nave nascosta sotto i ghiacci dell’artide. A questo punto, l’uomo non sta più nella pelle e cerca di organizzare una spedizione che lo possa condurre in mezzo al ghiacciaio, per riuscire a recuperare qualche segreto nascosto. La prima avventura inizierà proprio sul relitto della nave Charlotte e Benjamin ed i suoi amici cercheranno di ricostruire un puzzle che si è ampliato nel corso della storia. Tra numerosi enigmi, l’uomo si imbatterà con la massoneria, una società segreta che cercherà in ogni modo di ostacolarlo e di tenere segreto il mistero dei templari!

