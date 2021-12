Il Mistero della casa del tempo/ Su Rai 2 il fantahorror di Eli Roth con Jack Black

Il Mistero della casa del tempo, film di Rai 2 diretto da Eli Roth

Il Mistero della casa del tempo va in onda oggi, venerdì 17 dicembre, a partire dalle 21,20 su Rai 2. Il film è il riadattamento del romanzo La pendola magica del 1973 scritto da John Bellairs. La regia della pellicola è di Eli Roth e gli interpreti sono: Cate Blanchett, Jack Black, Kyle MacLachlan, Owen Vaccaro, Coleen Camp.

Il regista di Hostel con questo film segna un cambio di passo nella sua filmografia, dimostrando di essere in grado di proporsi anche in altro modo rispetto al passato. Il film è un successo, anche perché sembra strizzare l’occhio a un maestro del genere come Tim Burton. Certo è che i suoi fan più accaniti non hanno cambiato molto questo cambio di passo.

Il Mistero della casa del tempo, la trama: le avventure magiche di un ragazzino di 10 anni

Il racconto de Il Mistero della casa del tempo si basa sulle avventure a tratti magiche e ricche di mistero di un ragazzino di 10 anni che, dopo la morte dei genitori, si trasferisce nella casa vecchia e malmessa dello zio Jonathan, una persona eccentrica e inquietante quasi come la sua stessa casa. Questa casa si rivela subito ricca di fascino, misteri e magie contornate da streghe e stregoni. La migliore amica dello zio è la sua vicina di casa, la signora Zimmerman che spesso aiuta il ragazzino nell’affrontare paure e problemi.

Inizialmente Lewis, il piccolo protagonista, ha grossi timori nei confronti dello zio e della sua amica perché teme lo vogliano uccidere. In realtà lo zio gli rivela di essere uno stregone buono così come la sua amica, che tra l’altro, pur essendo più brava di lui, ultimamente pare abbia perso i suoi poteri. Lo scopo dei due è quello di coinvolgere Jonathan nella loro missione segreta, cioè quella di scoprire l’origine e anche il significato del ticchettio di un orologio che si trova nascosto nei muri della casa.

Il ragazzino prende lezione di stregoneria dallo zio e la signora Zimmermann e diventa talmente abile da riuscire a sconfiggere le forze malefiche che circondano la casa. Il ragazzino viene anche accettato benevolmente a scuola e riesce a farsi tanti amici, grazie ai suoi poteri magici.

Video, il trailer del film





