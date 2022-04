Il mistero della pietra magica/ Su Italia 1 il film con Jimmy Bennet

Il mistero della pietra magica, film di Italia 1 diretto da Robert Rodriguez

Il mistero della pietra magica va in onda oggi, 9 aprile, alle ore 16:30 su Italia 1. Si tratta di un film che ha debuttato durante l’anno 2009 e appartiene ai generi avventura, commedia e fantastico. Il regista di questo film risulta essere il celebre Robert Rodriguez che per questo progetto ha scritto anche soggetto e sceneggiatura.

All’interno del cast del film sono presenti diversi attori famosi come Jimmy Bennett, Jon Cryer, Leslie Mann, William H. Macy, Jake Short, James Spader, Kat Dennings, Leo Howard e Devon Gearhart. Le musiche di questa pellicola sono state realizzate da George Odziey, Carl Thiel e da Robert Rodriguez, con il regista che si è occupato anche di supervisionare il montaggio, in collaborazione con Ethan Maniquis.

Il mistero della pietra magica, la trama del film: un prodotto vincente?

Leggiamo la trama de Il mistero della pietra magica. Black Falls è una cittadina immaginaria molto particolare. Difatti, tutti coloro che abitano in questo luogo lavorano all’interno di un’azienda chiamata Black Box Industries. Questa società ha come scopo quello di produrre prodotti che possano rendere la vita delle persone più semplice.

Sembra proprio che i prodotti realizzati dalla Black Box Industries siano quasi magici e abbiano un ottimo successo a causa di chissà quale incantesimo. All’interno di questa società lavorano anche i genitori di Toby Toe Thompson. Toby è un ragazzo adolescente che però deve affrontare diversi problemi. Difatti, non ha molti amici e i bulli della sua scuola spesso lo prendono in giro e si prendono giocod i lui.

Tuttavia, un giorno, quasi per caso, uno dei bulli gli lancia addosso una pietra che sembra essere magica. Inizierà per lui un’avventura incredibile, visto che questa pietra è davvero magica, ma ci sono dei loschi individui che vogliono impossessarsene e faranno di tutto per prenderla.

