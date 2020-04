Il mistero della pietra magica/ Video, su Italia 1 il film con Jimmy Bennett

Pubblicità

Il mistero della pietra magica va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, martedì 21 aprile, a partire dalle ore 15:55. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2009 dalla casa cinematografica della Warner Bros in collaborazione con altre realtà del settore mentre la regia è stata curata da Robert Rodriguez il quale si è occupato anche dello sviluppo del soggetto e della sceneggiatura. Le musiche della colonna sonora di questo film sono state firmate da George Oldziey e Carl Thiel mentre il montaggio è stato eseguito da Ethan Maniquis in collaborazione con lo stesso regista. Nel cast di questa pellicola sono presenti tantissimi attori piuttosto famosi come nel caso di Jimmy Bennett, Jon Cryer, Leslie Mann, William H. Macy, Jake Short e James Spader.

Il mistero della pietra magica, la trama del film

In Il mistero della pietra magica ci troviamo in una cittadina immaginaria degli Stati Uniti d’America dove vive un ragazzino di 11 anni alle prese con diverse problematiche adolescenziali. Essendo piuttosto minuto per quanto riguarda la sua corporatura e soprattutto avendo un carattere piuttosto introverso, si trova spesso e volentieri a fare i conti con alcuni bulli che non gli permettono di vivere in maniera tranquilla. In questa cittadina tutto sembra essere controllato da un potente imprenditore che vanta un’industria all’interno della quale vengono realizzati tantissimi prodotti con cui praticamente si possono soddisfare tutte le esigenze della vita quotidiana. Nella fabbrica lavorano anche i genitori del ragazzino i quali, quindi, si trovano a trascorrere molto tempo all’interno della struttura per cui non possono occuparsi delle esigenze del loro figlio e soprattutto di questo bisogno di natura sociale. Il ragazzino spesso e volentieri deve scontrarsi con un bullo che abita nei pressi della propria casa il quale gli combina scherzi di ogni genere.

Un giorno questo bullo lancia addosso al povero ragazzino una serie di pietre per fargli del male tra le quali c’è anche una pietra dotata di incredibili poteri. Il ragazzino, essendo incuriosito da questa pietra, la raccoglie e la porta con sé a casa rendendosi ben presto conto dei suoi straordinari poteri. In particolare, la pietra magica permette al proprio possessore di poter realizzare qualsiasi genere di desiderio. Un’importante novità per la vita del piccolo ragazzo il quale potrebbe così arrivare a delle modifiche sostanziali per quanto riguarda il suo stile di vita e soprattutto l’atteggiamento che avranno le altre persone nei suoi confronti. Tuttavia, il ragazzino Nnon è il solo ad essere a conoscenza degli incredibili poteri della pietra magica per cui ben presto dovrà confrontarsi con pericolosi individui tra cui anche il proprietario dell’azienda in cui lavorano i propri genitori, disposti a qualsiasi cosa pur di mettere le mani sulla pietra magica che permetterebbe loro di ingrandire a dismisura il loro potere e la loro ricchezza. Quindi avrà inizio per lui un’incredibile avventura che sarà caratterizzata da ostacoli e pericoli di vario genere.

