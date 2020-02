Il mistero delle pagine perdute/ Video, su Italia 1 il film con Nicolas Cage

Il mistero delle pagine perdute andrà in onda oggi, mercoledì 19 febbraio, a partire dalle 21.20 su Italia 1. Si tratta di un film d’avventura e azione prodotto nel 2007 e diretto dal regista Jon Turteltaub. Il film è il sequel de Il mistero dei Templari uscito nel 2004, . É stato prodotto da Walt Disney Pictures e distribuito in Italia dalla Buena Vista Distribution, e vede come protagonista la star hollywoodiana Nicolas Cage (già famoso per film come Il mandolino del capitano Corelli o Ghost Rider). Nel cast troviamo diversi nomi noti del cinema americano come Diane Kruge (la famosa Elena nella pellicola Troy), Ed Harris (vincitore del Golden Globe per il film The Truman show), Justin Bartha (Doug in Una notte da leoni), Jon Voight (storico attore americano, ha partecipato a pilastri del cinema come Mission Impossible o Pearl Harbor), Helen Mirren (pluripremiata per il suo ruolo di Elisabetta II nel film The queen), Harvey Keitel (altra pietra miliare del cinema americano, ha partecipato a classici come Pulp fiction o Thelma&Louise) e Ty Burrell (il simpatico protagonista della serie tv Modern family).

Il mistero delle pagine perdute, la trama del film

Il mistero delle pagine perdute racconta una nuova avventura che coinvolge l’affascinante archeologo Benjamin Franklin Gates (Nicolas Cage), alle prese con un nuovo mistero da risolvere. Un suo antenato infatti viene accusato di avere attentato alla vita di uno dei Presidenti americani più amati, Abramo Lincoln. Ben decide di voler provare l’innocenza del suo avo e, con l’aiuto di tutta la sua famiglia, inclusi i suoi genitori ormai separati da più di trent’anni, parte per questa nuova avventura. Il protagonista inizia quindi un viaggio per il Mondo ricercando indizi delle sue origini e sperando di ritrovare le pagine smarrite del diario dell’assassino di Lincoln. Durante la sua ricerca però Ben scoprirà delle informazioni che potrebbero essere molto interessati, infatti sembra che conducano a una città d’oro: Cibola. L’archeologo ha tutte le intenzioni di scoprire dove si trova e raggiungere la città, ma ovviamente il sentiero non sarà privo di imprevisti, per la maggior parte creati da Mitch Wilkinson, quest’ultimo infatti spera di ottenere fama e gloria screditando la famiglia di Ben.

