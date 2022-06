Il Mistero di Padre Pio, viaggio nella grande bellezza/ Anticipazioni replica 21 giugno: tutti i suoi segreti

Il Mistero di Padre Pio, viaggio nella grande bellezza: torna in replica su Canale 5

Il Mistero di Padre Pio, la puntata di Viaggio nella grande bellezza, condotto da Cesare Bocci, torna in onda in replica oggi, 21 giugno 2022, su Canale 5. La puntata racconta un viaggio emozionante tra storia e cultura, attraverso personaggi, luoghi e fatti che hanno fatto la storia. Il programma, in questa puntata, è dedicato alla scoperta dei segreti della vita di Padre Pio da Pietrelcina. Un personaggio noto perché ha insegnato al mondo il potere della fede, a partire dai misteri della sua vita, tramite le cose che ha scritto, ha svelato i segreti della sua anima.

Filippo Timi/ "Considero Pasolini come un padre intellettuale"

Martedì, Viaggio nella grande bellezza, su Canale 5, presenta il Mistero di Padre Pio, dove verranno svelati aneddoti della sua vita, come il miracolo della guarigione Matteo, la storia di Francesco Forgione, fatti realmente accaduti nel convento di San Giovanni Rotondo e come è oggi dopo la pandemia, le figlie spirituali di Padre Pio, la costrizione alla clausura, Padre Pio come San Francesco e la sua morte.

Luca Salatino e Soraia in crisi dopo Uomini e Donne?/ "Stiamo ancora insieme ma la distanza è un ostacolo"

Il Mistero di Padre Pio, viaggio nella grande bellezza: i segreti del santo

Su canale 5, oggi, nella nuova stagione del programma viaggio nella grande bellezza va in onda Il Mistero di Padre Pio. Cesare Bocci racconta la vita del grande santo italiano attraverso anche il racconto di testimoni. Questa puntata è dedicata al focus sul turismo religioso di San Giovanni Rotondo prima e dopo la pandemia, il quale, rappresentava una grande parte dell’economia, proprio perché il santo portava un milione e mezzo di fedeli ogni anno. Nel corso della puntata si narra di storie di persone che conoscendo Padre Pio incontrano la fede, parlando dei suoi devoti, tra cui, Lino Banfi. L’attore e ospite della serata, lo descrive come una persona esempio di fede.

Boss in incognito 2022, Gerardo Acampora di Megic Pizza/ Diretta 4a puntata: come andrà in azienda?

La puntata sul Mistero di Padre Pio al viaggio nella grande bellezza dedica anche spazio a testimonianze che ricordano l’impatto mediatico del santo così venerato. Il conduttore Cesare Bocci, in questo viaggio nella grande bellezza, ci porta alla scoperta dei misteri e dei segreti della vita del Santo di Pietrelcina, tramite la parola di Padre Pio stesso, le quali, sono state raccolte dai suoi stessi scritti. Si approfondirà anche il mistero delle stimmate con importanti riflessioni di esperti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA