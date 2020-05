“IL MISTICO” DI CIAO DARWIN 7/ Fabio Filisetti tra i miti dello show di Bonolis

Pubblicità

Ciao Darwin ha regalato nel corso degli anni momenti unici: merito di personaggi a dir poco bizzarri, per certi versi bislacchi. Ma nessuno può dire di aver ricalcato nel corso del tempo il successo di Fabio Filisetti, meglio noto come “il mistico“, appellativo meritato sul campo a fronte di un aspetto che di terreno sembra avere ben poco. Qualcuno, nella settima edizione del programma – non a caso intitolato “Ciao Darwin – La Resurrezione” – si era addirittura spinto ad ipotizzare un parallelismo più azzardato. Sì perché i lineamenti di Filisetti, in aggiunta ai capelli lunghi e ad una barba folta, ricordavano non poco quelli che la tradizione è solita associare a Gesù Cristo. Paragone autorizzato soltanto in un contesto giocoso e profano come quello rappresentato dal programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Ma a quale categoria appartiene Fabio Filisetti alias “Il mistico”? Non poteva che far parte della squadra de “I diversi”, definizione di spettro così ampio da poter racchiudere forse anche le peculiarità di questo essere (dis)umano capace di conquistare il pubblico di Canale 5 e di restargli impresso nonostante un’apparizione di pochi minuti. C’è chi trascorre anni in televisione ma resta un volto tra tanti, anonimo e destinato a cadere nel dimenticatoio. Così non è stato evidentemente per Fabio Filisetti, rimasto nell’immaginario collettivo come uno dei personaggi più apprezzati e divertenti della storia del programma Mediaset. D’altronde anche il pubblico in studio aveva compreso di trovarsi di fronte a qualcosa di più unico che raro: quando mai ricordate che ad un concorrente venga destinato l’applauso ritmato al coro di “mi-sti-co, mi-sti-co!”?

“IL MISTICO” DI CIAO DARWIN 7: FABIO FILISETTI TRA I MITI DEL PROGRAMMA DI BONOLIS

Ma cos’ha fatto Fabio Filisetti per meritarsi tanto amore incondizionato da parte dei fan? A restare impressa è stata probabilmente la flemma con cui ha preso parte alla prova di coraggio nella puntata tra Normali e Diversi della settima edizione di Ciao Darwin. Chiamato a n cielo verso un muro di fiamme. Una flemma, quella messa in mostra del Mistico, a metà tra l’incoscienza e la consapevolezza che a fronte del suo misticismo neanche l’essere sparato in cielo verso un muro di fiamme avrebbe potuto preoccuparlo più di tanto. “Come va?”, chiede Bonolis. “Alla grande, sto andando in Paradiso”, replica il mistico, che dopo aver portato a termine la prova di coraggio regala la perla destinato a cristallizzarlo tra i miti del pubblico di Ciao Darwin: “Vi amerò per sempre”. Anche noi.



