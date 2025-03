Il Mondiale per Club squalifica il Club Leon, la decisione della FIFA

Questa estate il mondo del calcio non si fermerà a giugno con la fine delle competizioni nazionali e internazionali ma vedrà aver luogo la prima edizione del nuovo torneo FIFA ideato per le squadre di club, tra cui Inter e Juventus, e che verrà giocato negli stadi degli Stati Uniti dove nel 2026 verranno ospitati i Mondiali. Negli ultimi giorni però le squadre da 32 sono diventate 31 perché il Mondiale per Club squalifica il Club Leon, squadra messicana, dalla competizione che quindi dovrà in qualche modo trovare una sostituta come rappresentante della CONCACAF, la federazione che unisce le squadre del Nord e Centro America.

La squalifica del Club Leon arriva in quanto la proprietà della squadra è la stessa di un’altra società già presente nella competizione, ovvero il Pachuca, e il regolamento della competizione vieta la presenza di due squadre “gemellate”, per evitare risultati di favore in caso di incrocio. Entrambe le squadre sono qualificate in quanto vincitrici della CONCACAF Champions Cup e per questo la prima ipotesi era di far qualificare la squadra sconfitta nella finale dal Club Leon, ovvero i Los Angeles FC, la volontà di creare un torneo che si basa sui meriti sportivi però ha fatto avanzare l’ipotesi di far qualificare il Club America, il più alto nel ranking.

Il Mondiale per Club squalifica il Club Leon, spareggio come soluzione

Il Mondiale per Club squalifica il Club Leon che però ha fatto ricorso al CAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) in quanto non ritiene corretta la decisione, è difficile ipotizzare la decisione che verrà presa e come successo in passato con la UEFA probabilmente confermerà la decisione della FIFA, in quel caso quindi la squadra messicana verrà squalificata e ne verrà scelta un’altra. L’idea finale è stata quella di creare una partita di spareggio tra le due candidate per prendere il posto dei messicani che vedrà sfidarsi quindi il Club America e i Los Angeles FC.

La squadra che vincerà lo spareggio prenderà quindi il posto del Club Leon e verrà inserita nel girone D con i brasiliani del Flamengo, vincitori della Copa Libertadores nel 2022, gli inglesi del Chelsea, vincitori della Champions League nel 2021, e i tunisini dell’Esperance Sportive de Tunis, seconda nella CAF Champions League del 2024 contro l’Al Ahly già qualificata. Tra le due squadre potrebbero essere favoriti i messicani, in testa alla Liga MX e squadra storica del Nord America, ma attenzione ai nero-oro di Los Angeles che tra le loro linee possono vantare ex campioni come Olivier Giroud e Hugo Lloris.