Il Mondiale per Club cambia i piani sul mercato dell'Inter: rivoluzione in casa nerazzurra.

Con la vittoria sull’Urawa, all’ultimo respiro, Inter ha fatto un passo in avanti deciso per il passaggio del girone. Ora, per mister Chivu e i suoi, arriva lo scontro al vertice del con il River Plate. Il Mondiale per Club negli Stati Uniti non è però solo un prestigioso trofeo ma anche un incasso monstre da reinvestire subito sul mercato.

I nerazzurri hanno già incassato, solo per la partecipazione, 21, 6 milioni di euro, che potrebbero diventare 130 milioni in caso di vittoria finale. Un tesoretto per portare alla Pinetina 2 o 3 nomi richiesti da Chivu. Ma andiamo con ordine.

Inter, cambiano gli obiettivi sul mercato

Nei giorni scorsi, il Parma – ex squadra proprio di mister Chivu – ha chiarito che al momento né Leoni, né Suzuki, sono sul mercato. L’intenzione dei Ducali è quella di farli restare in Emilia almeno per un altro anno: un annuncio che ha rovinato e non poco i piani di Marotta, che avrebbero voluto regalare a Chivu i suoi pupilli prima dell’inizio del ritiro. Dunque, la società nerazzurra è stata costretta a virare su altri obiettivi.

L’intenzione di Chivu è di ripartire dal blocco Inzaghi, quella squadra capace di raggiungere due finali Champions in 3 anni, ma urge – sarebbe stata questa la richiesta del mister a Marotta – sfoltire la rosa per l’arrivo di 2 o forse 3 colpi, possibilmente under 23. Ecco perché Valentina Carboni – classe 2005 tenuto però lontano dai campi da un grave infortunio a Marsiglia, dopo che il suo acquisto era stato caldamente richiesto da De Zerbi – sta cercando di giocarsi al meglio le sue chances. E, contro l’Urawa, ha dimostrato di avere quella fame e quell’agonismo che tanto piacciono al tecnico rumeno. Anche il C.T. argentino Scaloni è un suo grande estimatore. Il Mondiale per Club potrebbe ridefinire il futuro di Carboni, che potrebbe diventare l’acquisto dell’anno in casa nerazzurra.

Ma, dunque, chi potrebbe partire? In primis Sebastiano Esposito. L’attaccante, che è cresciuto molto nell’ultimo anno, verrà mandato in prestito per avere la possibilità di giocare con continuità. L’Inter spera in un prestito in Serie A, magari ad un neopromossa, come la Cremonese ma anche la Serie B, magari in una piazza importante, potrebbe fare al caso suo. Una scelta non scontata, visto anche l’addio in attacco di Arnautovic. Urge dunque una riserva di Lautaro Martinez ma anche un profilo simile a Thuram, una seconda punta veloce e tecnica. A centrocampo serve una riserva di Chalanoglu, mentre Zawleski sembrerebbe destinato alla partenza, non rientrando negli schemi tattici di Chivu. Nei prossimi giorni, però, potrebbe chiudersi il primo grande colpo: si tratta di Nico Paz, che tanto ha fatto bene a Como e che vorrebbe tornare in Italia.