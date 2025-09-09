Registi e attori hanno firmato un documento contro Israele, impegnandosi a non collaborare con case di produzione del posto

Il mondo del cinema e dello spettacolo si schiera contro Israele. Secondo quanto ha rivelato il The Guardian, centinaia di attori, registi e professionisti di vario genere dell’industria del mondo cinematografico, hanno firmato un documento nel quale mettono nero su bianco la loro volontà di non collaborare con istituzioni cinematografiche israeliane che vengono descritte come “coinvolte nel genocidio e nell’apartheid contro il popolo palestinese“.

Secondo quanto rivelato dal The Guardian, a firmare questo documento sarebbero stati alcuni dei più importanti attori di Hollywood oltre a grandi registi come ad esempio Joshua Oppenheimer e Yorgos Lanthimos. Presenti nel documento anche le firme di altri lvoratori, come scenografi, tecnici e molto altro.

Registi e attori del cinema contro Israele: cosa prevede il documento

Ancora, il The Guardian ha rivelato che i firmatari di tale documento si impegnano a non collaborare in nessun modo con pellicole legate a Israele, dunque a firma di case produttrici del posto. E inoltre, si impegnano a non apparire in film legati appunto a Israele.

Ma non finisce qui: il documento, inoltre, prenderebbe un ulteriore impegno: gli attori firmatari si impegnerebbero infatti a non prendere parte neppure a festival e trasmissioni di emittenti televisive di Israele. Il tutto per manifestare apertamente contro il genocidio in corso a Gaza.