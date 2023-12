Il mondo dietro di te, bufera per battuta razzista nel film di Obama/ “I bianchi sono inaffidabili”

Barack Obama e la sua ex first Lady Michelle nella bufera. Nessuna inchiesta scomoda sul periodo trascorso alla Casa Bianca e nemmeno esternazioni politiche degne di nota. I due sono finiti al centro del dibattito sui social per un film, “Il mondo dietro di te”, visibile da qualche giorno su Netflix. Gli Obama sono i produttori esecutivi del film con la loro casa di produzione Higher Ground. Ma perché il film scritto e diretto da Sam Esmail ha sollevato un polverone? Ai più non è passata inosservata una frase razzista: “Quando il mondo va a pezzi, non dovresti fidarti così facilmente di nessuno, specialmente dei bianchi”. Molti hanno puntato il dito sull’ex presidente, ora produttore cinematografico ma non solo.

Il film “Il mondo dietro di te” nella bufera

Come evidenziato da Libero, il giornalista di Fox News Will Cain è stato tranchant su X, ex Twitter: “Sostituisci ‘bianco’ con qualsiasi altra razza e dimmi che cosa succederebbe”. Il razzismo al contrario, dunque. Ma non è tutto. Il dibattito in rete infatti si è acuito dopo le dichiarazioni del regista Sam Esmail, che ha confermato che Obama ha contribuito personalmente a dare forma a parte della sceneggiatura: “Nelle stesure originali della sceneggiatura avevo calcato un po’ troppo la mano su certe cose, e il presidente Obama, dall’alto della sua esperienza, mi ha riportato con i piedi per terra su come si svolgerebbero certe cose nella realtà”. Il cineasta ha aggiunto: “Devo dire che Barack è un grande amante del cinema, e non mi stava dando solo input su cose che appartenevano al suo background. Stava dando consigli come fan del libro e voleva vedere un film davvero buono. Voleva concentrarsi su come la mancanza di empatia possa verificarsi nel corso di una crisi e cosa significhi per tutti noi”. Insomma, un ruolo di primo piano. E magari quel dialogo razzista lo ha scritto proprio lui.











