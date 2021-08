Il mondo perduto: Jurassic Park, Italia 1/ In onda il sequel del cult di Spielberg

Il mondo perduto: Jurassic Park va in onda su Italia 1 oggi, sabato 7 agosto 2021, a partire dalle ore 21.20. Il film fantasy del 1997 è stato distribuito da UIP, CIC Video, Laserdisc: Pioneer Electronics, Universal Pictures e diretto da Steven Spielberg vincitore di 2 Premi Oscar, nel 1999 come miglior regista per – Salvate il soldato Ryan – nel 1994 come miglior regista per – Schindler’s List – e nel 1987 ha ottenuto il Premio alla memoria Irving G. Thalberg. Per le stesse pellicole ha ottenuto 2 Golden Globe.

CALIFORNIA, RAI 3/ Miguel Bosè nel film western protagonista del pomeriggio

Nel 1993 al Festival di Venezia gli è stato assegnato il Premio Leone d’Oro alla carriera. Spielberg ha diretto film importanti e di grande successo come: – Indiana Jones e il tempio maledetto, The Blues Brothers – Il grande gigante gentile – E.T, The post, The terminal, La guerra dei mondi, Hook capitan Uncino, Jurassic Park – e altri ancora. Nel cast troviamo Jeff Goldblum in 48 anni di carriera ha interpretato 55 film e la serie tv – Law & Older:Criminal Intent – .

Book Club: Tutto può succedere, Rai 3/ Una commedia brillante per animare la serata

Il suo migliore film è – La mosca – del 1986. Julianne Moore è la protagonista femminile, in 32 anni d icarriera ha fatto 70 film e la serie tv – La stria di Lisey -. Ha vinto nel 2015 il Premio Oscar e il Golden Globe come migliore attrice protagonista per – Still Alice – , nel 1994 ha ottenuto un premio Speciale per – America oggi -.

Il mondo perduto: Jurassic Park, la trama del film

– Il mondo perduto: Jurassic Park – è il continuo del primo film dal titolo – Jurassic park – e racconta come trascorsi quattro anni dall’esperimento turistico portato avanti sull’Isla Nublar gli animali preistorici abbiano continuato a vivere indisturbati dove venivano creati. Scoperta l’esistenza di questo nuovo ecosistema, Peter Ludlow, nipote di Hammond, subentrato allo zio nella direzione della InGen, decide di trasferire gli animali in uno zoo di san Diego per esporli al pubblico.

Femmine contro maschi, Canale 5/ Video trailer, cast e curiosità sul film

Lo scienziato Ian Malcolm messo al corrente del progetto, si reca sull’isola con la sua ex fidanzata per fermare il folle trasferimento prima che possa succedere qualcosa di grave e incontrollabile. Sull’isola nel frattempo sono sopraggiunti alcuni cacciatori con l’intenzione di catturare il dinosauro più feroce, il famoso T-Rex. Sarah e Ian riescono a liberare i dinosauri erbivori nel sono stati catturati e trovano lungo il percorso un cucciolo di T-Rex ferito, lo prendono con loro per dargli soccorso ma il gesto fa infuriare i suoi genitori.

Il sangue del cucciolo rimane sulla giacca di Sarah, un particolare che attira i dinosauri, che iniziano a inseguire lei e a dare filo da torcere ai ricercatori e agli sventurati cacciatori. Per fuggire ai T-Rex il gruppo si addentra nel territorio dove vivono i Velociraptor che assalgono i bestioni uccidendoli tutti. Ian e Sarah finalmente ritornano a casa sani e salvi, pensano che la brutta avventura sia finita lì, invece li aspetta una sgradita sorpresa, al porto di san Diego attracca una nave con tutto l’equipaggio decimato. Il T-Rex sedato si rianima, fugge dalla stiva e comincia a seminare panico ovunque alla ricerca del cucciolo che gli è stato sottratto.

Video, il trailer del film “Il mondo perduto: Jurassic Park”





© RIPRODUZIONE RISERVATA