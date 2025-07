Il mondo perduto - Jurassic Park è il primo sequel del franchise e il film della serie che ha battuto tutti i record. Nel cast, anche Julianne Moore

Il mondo perduto – Jurassic Park, film su Italia 1 diretto da Steven Spielberg

Sabato 19 luglio, il prime time di Italia 1, alle ore 21:25, ha in programma la messa in onda del film d’avventura e fantascienza Il mondo perduto – Jurassic Park. La pellicola è stata prodotta nel 1997 dalla Universal Pictures e dalla Amblin Entertainment, quest’ultima casa fondata dal grande Steven Spielberg che ha anche diretto il film. Sequel del primo leggendario Jurassic Park di quattro anni prima, Il mondo perduto – Jurassic Park ha superato per incassi l’esordio, diventando uno dei 100 più grandi successi di pubblico di tutti i tempi.

La sceneggiatura è affidata a David Koepp, autore anche di Jurassic Park, che ancora una volta ha tratto il soggetto dal romanzo omonimo di Michael Crichton, il quale lo ha scritto appositamente per poi consegnarlo alla trasposizione cinematografica, su richiesta di Spielberg. Gli effetti speciali, fondamentali per questo film, sono stati realizzati dalla Industrial Light & Magic, oggi parte della Lucasfilm in seno alla Walt Disney Company. Infine la colonna sonora è del fidato John Williams che lavora con Spielberg fin dagli esordi del cineasta.

Protagonisti sono i sopravvissuti alla carneficina del primo film, ovvero il professor Ian Malcolm e l’ex-capo della InGen, rispettivamente interpretati da Jeff Goldblum e Richard Attenborough, a cui si aggiunge un cast rinnovato con, tra gli altri, Julianne Moore, Pete Postlethwaite, Arliss Howard, Vince Vaughn e Vanessa Lee Chester.

La trama del film Il mondo perduto – Jurassic Park: un’isola segreta dove prosperano i dinosauri in pace viene sconvolta dall’avidità dell’uomo

Il mondo perduto – Jurassic Park riparte quattro anni dopo i tragici fatti del Jurassic Park, quando colui che dirigeva la InGen, John Hammond, contatta il professor Ian Malcolm per spiegargli alcuni importanti aspetti dell’Isla Nublar, dove si trovava il parco dei dinosauri. Hammond rivela al professore che in realtà quel luogo era stato pensato solo per i turisti, mentre i dinosauri venivano creati in un posto segreto, l’Isla Sorna, detto “sito B”, dove a causa di un uragano erano andate distrutte le attrezzature e gli animali preistorici erano stati liberati, andando a creare un nuovo ecosistema dove i dinosauri ora vivono in pace, lontani dagli occhi del mondo.

A causa di una fatalità, una famiglia è finita sull’isola e un Compsognathus ha ferito una delle figlie, senza ucciderla, ma la colpa è stata comunque data a Hammond che per questo ha perso il posto. L’isola, con la leadership vacante della InGen, è così diventata l’obiettivo di suo nipote, l’avido Peter Ludlow che ha intenzione di trasferire i dinosauri a San Diego per realizzare un grande parco per turisti.

Hammond chiede così aiuto a Malcolm per girare un documentario che attesti le buone condizioni dei dinosauri affinché l’opinione pubblica sia persuasa dalla necessità di non spostarli dal sito B.

Con riluttanza il professore accetta anche perché sul posto c’è già la sua fidanzata Sarah con il fotografo Nick. Il gruppo composto dai tre più la figlia di Malcolm, Kelly, libererà i dinosauri non senza problemi. Dovranno scontrarsi con la furia dei T-Rex, di cui cureranno un cucciolo ferito, e dei Velociraptor, fino a quando uno dei T-Rex non verrà catturato e messo su una nave diretta a San Diego dal cacciatore Tembo. Riuscirà la coraggiosa squadra a liberarlo e a riportare la pace nel giardino giurassico?