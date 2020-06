IL MONDO PERDUTO JURASSIC PARK, 20/ Il secondo capitolo della saga sui dinosauri

Pubblicità

Il mondo perduto – Jurassic Park è il secondo capitolo della saga di Jurassic Park. Le avventure del film sono tratte dall’omonimo romanzo di Michael Crichton. Dal punto di vista commerciale questo film è stato un capolavoro, dal momento che il suo budget è stato di 78 milioni di dollari ed il riscontro al botteghino è stato di 620 milioni di dollari circa. Sul portale statunitense Rotten Tomatoes invece, questo film ha ottenuto il punteggio 51% su 76 opinioni professionali. Questo perché nonostante degli effetti speciali rivoluzionari, la storia è leggermente più debole rispetto al capitolo originale ed in alcuni punti risulta essere anche banale e scontato. Le musiche sono state create da un vero maestro come John Williams che ha curato la colonna sonora di tantissimi film alcuni divenuti negli anni dei veri e propri cult. Anche il montatore Rick Carter è uno di quelli che hanno fatto la storia del cinema grazie al loro intervento sulle immagini.

Info e orario del film

Il Mondo Perduto – Jurassic Park va in onda oggi, 7 giugno, a partire dalle ore 21:00 su Canale 20. Il film ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 1997 ed appartiene al genere avventura e fantascienza. Il regista del film è Steven Spielberg mentre la sceneggiatura è stata realizzata da David Koepp. Gli attori principali della pellicola sono tutti volti conosciuti di Hollywood come Jeff Goldblum, Julianne Moore, Pete Postlewhaite, Vince Vaughn, Peter Stormare e Vanessa Lee Chester. La fotografia del film è stata curata da Janusz Kaminski mentre le musiche sono state realizzate dal premio Oscar John Williams.

Il Mondo Perduto – Jurassic Park, la trama del film

Ecco la trama de Il Mondo Perduto – Jurassic Park. Sono passati ben 4 anni dagli eventi tragici che hanno portato alla distruzione ed alla chiusura del Jurassic Park. Il professore Ian Malcom che aveva partecipato alla gita inaugurale del primo viaggio, viene contattato da John Hammond, che gli rivela un suo piano B per il parco, sviluppato su Isla Sorna. In questo luogo infatti si trovava il vero laboratorio dove i dinosauri venivano creati e testati per poi essere portati su Isla Nublar. Lo scopo di Ian Malcom sarà quello di distoglier l’avaro nipote di John Hammond, il cinico Peter Ludlow a catturare i dinosauri per portarli a San Diego e lì far costruire un Jurassic Park cittadino, un’attrazione unica che sarà disponibile solo negli Stati Uniti d’America. Ian si reca su Isla Sorna e lì si imbatterà in un esemplare adulto di T-Rex, ricercato anche dagli uomini di Ludlow. Inizieranno diverse avventure per il professore Malcom e i suoi comprimari, fino a raggiungere un epico finale che ha come scopo quello di dimostrare che la natura si riprende sempre i propri spazi.

