Il mondo perduto: Jurassic Park/ Video, su Italia 1 il film con Jeff Goldblum

Il mondo perduto: Jurassic Park va in onda stasera, 15 aprile 2020, a partire dalle 21.20 su Italia 1. Il film è stato realizzato nel 1997 con la regia di Steven Spielberg ed è il sequel di Jurassic Park uscito quattro anni prima. Distribuito in Italia dalla Universal Pictures non è riuscito a replicare al massimo il successo della prima pellicola, nonostante le splendide musiche di John Williams. Nel cast troviamo Jeff Goldblum, Julianne Moore, Pete Postlethwaite, Arliss Howard, Richard Attenborough, Vince Vaughn e molti altri ancora. Sicuramente si tratta di un film cult anche se non sono mancate le recensioni negative da parte della critica di tutto il mondo.

Il mondo perduto: Jurassic Park, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il mondo perduto: Jurassic Park. John Hammond è pronto a lanciare l’allarme e lo fa chiamando a casa sua Ian Malcolm. A questi spiegherà infatti che nonostante il Jurassic Park sia stato distrutto anni prima c’è la possibilità che alcuni dinosauri sono nascosti e pronti ad attaccare. Dietro questa situazione verrà scoperto come dietro ci sia qualcuno che sta catturando dinosauri per venderli a un famoso zoo. Un T-Rex però raggiungerà la città e metterà a rischio la salute dei cittadini. Sequel sfortunato di Steven Spielberg non riesce a tenere il passo anche se intrattiene.

Video, il trailer de Il mondo perduto: Jurassic Park





