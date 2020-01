Il mondo sulle spalle/ Curiosità e info streaming del film su Rai1 (12 gennaio 2020)

Il mondo sulle Spalle si basa su eventi realmente accaduti. Gli sceneggiatori del film per scrivere la storia si sono ispirati ai fatti accaduti all’operaio Enzo Muscia. Proprio come il protagonista della pellicola, l’operaio decise di prendere l’azienda per la quale lavorava in gestione, salvandola dal fallimento e non facendo perdere il posto di lavoro a decine di capifamiglia. Non a caso, Enzo Muscia per le sue gesta ha ricevuto addirittura un’onorificenza nel campo del lavoro da parte del presidente Sergio Mattarella. Il film nella sua prima visione ha suscitato un discreto successo e l’audience è stata abbastanza elevata. In particolare, c’è da sottolineare ancora una volta la bravura di Giuseppe Fiorello che riesce ad interpretare al meglio ruoli del genere. (agg. di Matteo Fantozzi)

Il mondo sulle spalle: info streaming del film con Beppe Fiorello

Il mondo sulle spalle ci racconta la vera storia di Enzo Muscia. Protagonista è lo straordinario Beppe Fiorello che in passato diverse volte ha dimostrato di essere perfetto per scivolare al centro di un personaggio difficile e di grande spessore. Negli anni il fratello di Rosario è riuscito a superarlo nella recitazione, visto che i due hanno deciso di effettuare due percorsi paralleli ma distinti. Beppe ha dimostrato di saper recitare soprattutto nei drammi, calandosi molto spesso in ruoli molto complicati e di difficile gestione. Il film è più adatto a un pubblico di persone adulte, visto che non è facile andare incontro ai giovanissimi con argomenti seri e così riflessivi. Il mondo sulle spalle va in scena in prima serata su Rai 1, clicca qui per il trailer, e potremmo seguirlo anche in diretta streaming su RaiPlay cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

Il mondo sulle spalle, su Rai 1 il film con Beppe Fiorello

Il mondo sulle spalle va in onda oggi, 12 gennaio, alle ore 21:25 su Rai 1. Si tratta di una pellicola che appartiene al genere drammatico. Il film è stato diretto da Nicola Campiotti. In particolar modo occorre specificare che questo è un film ideato per la televisione e la sceneggiatura è stata realizzata da molteplici artisti, vale a dire Paolo Logli, Alessandro Pondi, Luca Zei e Giuseppe Fiorello. Gli interpreti principali del film sono Giuseppe Fiorello, Sara Zanier, Enrico Ianniello, Claudia Penoni e Gianluca Gobbi. La fotografia del film è stata curata da Fabrizio Lucci mentre le musiche sono state realizzate da Lele Marchitelli. Il film è stato ultimato nel 2019.

Il mondo sulle spalle, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il mondo sulle spalle. Marco Parisi è un operaio specializzato che lavora duramente per portare a casa lo stipendio. Giorno dopo giorno, Marco si impegna affinché possa sfruttare le proprie abilità e fare un buon lavoro. Tuttavia, la piccola fabbrica torinese nella quale lavora dopo trent’anni a causa di varie problematiche decide di licenziare diversi dipendenti, tra cui lo stesso Marco. Afflitto da questa notizia, l’operaio deve affrontare altre problematiche che influenzano la propria vita comune. L’uomo è sposato con Carla e da poco hanno avuto un figlio di nome Davide. Tuttavia, il piccolo è nato prematuro e possiede una grave malformazione cardiaca. L’azienda per la quale lavorava Marco comunque, ha una piccola chance. Viene infatti stilata una lista di 20 persone che possono continuare a lavorare, con la speranza che qualcuno compri l’attività e salvi la società dal tracollo finanziario totale. Dopo circa un anno, nessuno si fa avanti ed è lo stesso Marco che decide di intraprendere questa nuova carriera come imprenditore. Tra mille difficoltà ed ansie, l’uomo riuscirà a portare avanti il proprio progetto, venendo aiutato anche dai suoi colleghi.

