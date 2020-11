Il Monopoly Bergamo causa la ressa/ Iper Seriate multato per mancato distanziamento

E’ stato sanzionato il supermercato Iper di Seriate, quello situato nel centro commerciale “Alle Valli”, per non aver rispettato le misure di restrizione anti-coronavirus. Tutta colpa della messa in commercio del Monopoly edizione Bergamo, che è diventato un oggetto di culto ricercatissimo dai residenti della zona, che si sono così riversati in massa presso il supermercato suddetto. Come riferito dall’agenzia Ansa nella sua edizione online, i Carabinieri della Tenenza di Seriate si sono recati sul posto ed hanno sanzionato il negozio assieme a quelli dei reparti speciali del Gruppo Carabinieri Tutela Lavoro di Milano e del dipendente Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bergamo, e del Nas di Brescia, dopo una serie di controlli nei centri commerciali della zona. Nel dettaglio, all’Iper di Seriate è stata accertata la violazione della normativa che impone agli esercizi commerciali di garantire il distanziamento interpersonale della clientela. Subito dopo è giunta la nota della direzione del centro commerciale Alle Valli che ha fatto sapere che sabato scorso (quando si è verificata la ressa), i negozi del centro erano regolarmente chiusi così come da Dpcm, mentre l’Iper, vendendo generi alimentari era rimasto aperto.

MONOPOLY BERGAMO IN VENDITA: RESSA ALL’IPER DI SERIATE. INTANTO ONLINE…

Intanto il gioco da tavola Monopoly Bergamo, è andato a ruba e c’è già chi lo sta rivendendo su Ebay, il noto sito di aste e-commerce, a cifre folli. Si parla addirittura di oltre mille euro, rispetto ad un prezzo di vendita che era di 25 euro. Il gioco, come riferito dai colleghi dell’Eco di Bergamo, è divenuto un vero e proprio fenomeno social, sulla falsa riga di quanto accaduto solamente pochi giorni fa con le scarpe Lidl, calzature all’apparenza simili a tutte le altri, ma che grazie ad un’abilissima strategia di marketing andarono a ruba nel giro di poche ore, con conseguente fenomeno di resell a cifre esorbitanti. L’edizione speciale del Monopoly, accordo tra Winning Moves, Comune di Bergamo e Finiper, è stato messo in vendita a partire da venerdì, ma 24 ore dopo era già introvabile, e non soltanto all’Iper di Seriate si sono verificati enormi afflussi di gente, visto che anche nel centro commerciale Orio sono stati moltissimi coloro che hanno tentato di assicurarsi l’edizione bergamasca del gioco da tavola, invano.



