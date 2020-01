IL MOSTRO, CHI È/ Video, indizi: è davvero Fausto Leali? (Il Cantante Mascherato)

Chi sarà il Mostro de Il Cantante Mascherato, la nuova trasmissione di Rai Uno presentata da Milly Carlucci ogni venerdì in prima serata? Ancora non è stata data alcuna risposta precisa ad un simile quesito, ma le ipotesi continuano a susseguirsi con estrema rapidità. Le sue doti vocali hanno catturato l’attenzione di pubblico e giurati e reso questo personaggio davvero interessante. Nel corso della terza serata, il Mostro si è esibito in Shallow, brano interpretato in coppia da Lady Gaga e Bradley Cooper. Una scelta alquanto sorprendente, ma che è stata più che soddisfacente per un personaggio che mette in mostra ottime qualità tecniche e capacità di saper emozionare. Ciò non è bastato per battere l’Angelo ed evitare di finire nel ballottaggio contro il Mastino, con il rischio di concludere la propria esperienza al talent show più strano della televisione italiana anzitempo. Ad ogni modo, Flavio Insinna, Patty Pravo e Ilenia Pastorelli non hanno alcun dubbio sull’identità del Mostro e dicono che si tratti di Fausto Leali. Guillermo Mariotto cita invece Paolo Belli, un po’ a sorpresa, mentre Francesco Facchinetti non crede che si tratti di Leali e propende per Drupi. Quindi, nella sfida diretta finale, il personaggio si è esibito in You Never Can Tell di Chuck Berry.

Clicca qui per il video dell’ultima puntata, dal minuto 78.00 l’esibizione de Il Mostro

Il mostro chi è? Gli indizi: una forte anima rock

Nel corso delle passate settimane, il Mostro de Il Cantante Mascherato non ha nascosto una forte anima rock ‘n roll. Durante la prima puntata, si è esibito in You Shook Me All Night Long degli AC/DC, mentre nella seconda è stata la volta di Highway to Hell, sempre della band rock australiana tra le più famose al mondo. Fin dall’inizio della propria esperienza, il Mostro si è descritto come una creatura sostanzialmente buona, proveniente da una famiglia umile e che si è allontanato dalla propria abitazione originaria ad un’età piuttosto precoce. Nelle puntate precedenti, i giudici avevano associato al Mostro anche le figure di Pupo, Enzo Decaro, Roby Facchinetti e Rocco Hunt. Anche il pubblico da casa è generalmente convinto che possa trattarsi di Fausto Leali. Ciò viene sottolineato anche dagli ultimi indizi del personaggio, che parla di una contrapposizione tra bianco e nero che non deve essere assoluta. Non a caso, Leali è sempre stato definito come il bianco che canta con la voce nera.



