IL MOSTRO DELLA CRIPTA/ La commedia horror di Misischia tra sangue e risate

La conferma di uno dei talenti più interessanti del panorama italiano, una bella sorpresa per il cinema di genere italiano: parliamo de Il mostro della cripta, il secondo film diretto da Daniele Misischia. Presentato in anteprima al Festival di Locarno, è finalmente disponibile in Dvd ed. CG/Vision.

SINOSSI DE IL MOSTRO DELLA CRIPTA – È il 1988 e il giovane Giò, nerd poco più che adolescente, sfogliando l’ultimo numero del suo fumetto preferito “Squadra 666″Il Mostro Della Cripta” scritto e disegnato da uno dei suoi idoli, Diego Busirivici, si accorge di alcune analogie tra la storia raccontata in quelle pagine e gli atroci avvenimenti che stanno seminando morte e terrore nel paesino in cui vive. Un inquietante mistero condurrà Giò e il suo strampalato gruppo di amici in un’avventura fuori dal comune.

Prodotto e sceneggiato dai Manetti Bros., già al timone dell’opera prima di Misischia, Il mostro della cripta è un film che naviga tra horror, avventura e commedia. Grande intrattenimento, dunque, con l’obiettivo di riproporre il cinema degli anni Ottanta. Attenzione però: questa è un’opera in grado di poter divertire diverse fasce di pubblico, dagli adolescenti ai più grandi.

Il mostro della cripta ha un tono leggero e divertito, uno dei suoi principali punti di forza è la grande sperimentazione visiva. Dopo The End? L’inferno fuori, Misischia conferma le sue potenzialità nel cinema di genere, anche grazie alla presenza del maestro Sergio Stivaletti agli effetti speciali. Cast ben assortito – Tobia De Angelis, Amanda Campana, Eleonora De Luca e Nicola Branchini, senza dimenticare l’iconico Lillo – e colonna sonora interessante.

Il mostro della cripta di Daniele Misischia è disponibile in Dvd ed. CG/Vision

