De Laurentiis è pronto a regalare a Conte il super colpo per la prossima stagione: bruciata la Juventus.

Il Napoli accelera: Conte ha chiesto il bomber prima dell’inizio del ritiro. Perché è una pessima notizia per la Juventus.

De Laurentiis e Manna lavorano senza sosta per consegnare a mister Antonio Conte, già prima della partenza alla volta di Dimaro, quei 3 colpi richiesti dell’allenatore per fare un ulteriore salto di qualità alla squadra. C’è da difendere uno scudetto, certo, ma anche una Champions da voler vivere da protagonista.

In quest’ottica, l’arrivo di De Bruyne ha infiammato gli animi in città. Il belga vuole stupire e non è certo giunto a Napoli per sfigurare. L’ex pupillo di Guardiola è stato chiaro: “Detesto perdere”. Ma per arrivare tra le grandi d’Europa servono altri rinforzi.

Il Napoli sul bomber del Liverpool

Il primo rinforzo è in attacco: c’è bisogno di una punta centrale che possa contendere il posto a Lukaku, un nome di respiro internazionale che possa esaltarsi sugli assist di De Bruyne e Neres. Ed eccola, all’improvviso, la fiammata: Darwin Nunez è più di un sogno. L’attaccante della Nazionale Uruguay ha uno sponsor notevole, quel Cavani che a Napoli ha lasciato un pezzo di cuore. L’arrivo di Nunez non pregiudicherebbe l’acquisto di Lucca, profilo perfetto per Conte e di ampia prospettiva futura. Ma per arrivare all’attaccante del Liverpool devono verificarsi diverse condizioni.

Partiamo dal Liverpool. I vincitori dell’ultima Premier hanno ufficializzato il colpo di Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen per 136milioni di euro. Non ha certo problemi di liquidità ma una cessione in attacco servirebbe a far rientrare una parte di questa esborso. Il club valuta Nunez 70milioni di euro ma potrebbe chiudersi anche a 60. Cosa frena dunque il Napoli, visto anche il gradimento del bomber per la piazza azzurra? La questione Osimhen. L’attaccante nigeriano difficilmente tornerà, dopo il prestito, in Turchia sponda Galatasaray, nonostante il titolo vinto in stagione.

Sull’ex protagonista dello scudetto spallettiano è piombata la Juventus – già interessata un anno fa – che sarebbe pronta ad un’offerta in caso di cessione di Vlahovic, diretto al Milan di Allegri. De Laurentiis però non vuole di certo rafforza una diretta concorrente e guarda con attenzione all’estero, vista anche la clausola nel contratto del nigeriano, ovvero i 75 milioni necessari per la cessione. Per Osimhen è arrivata l’offerta (monstre) dell’Al-Hilal: 40milioni di euro a stagione.

Non ci sarebbero, invece, piste che conducono alla Premier per Osimhen, con l’Arsenal che si è defilato preferendo Sesko del Lipsia. Dunque, se Osimhen dovesse accettare l’offerta dall’Arabia il Napoli potrebbe reinvestire il tesoretto per portare Nunez all’ombra del Vesuvio. Tutto si dovrebbe sbloccare entro fine settimana.