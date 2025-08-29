Geolier fa saltare l'accordo con il Napoli dopo il licenziamento dello storico speaker Decibel Bellini.

Il Napoli Calcio ha deciso di rimuovere Daniele Decibel Bellini da speaker ufficiale del team affidando a Timo Suarez, conduttore radiofonico e televisivo, il compito di accogliere tifosi e squadra allo stadio Maradona. Una decisione che ha scatenato la pronta reazione di Geolier. L’artista partenopeo, con la Golden Boys, si sarebbe dovuto occupare della direzione artistica delle partite interne del Napoli. Dopo la decisione del club di rimuovere Bellini dal suo compito, Emanuele Palumbo, questo il vero nome di Geolier, ha scelto di rinunciare alla partnership.

Anticipazioni Forbidden Fruit, puntata 1 settembre 2025/ Zeynep sconvolta, Kemal e Yildiz si baciano

Ad annunciarlo è stato lui stesso in un comunicato ufficiale in cui spiega le motivazioni che lo hanno spinto a fare un passo indietro rinunciando all’accordo tra la sua Golden Boys e il Napoli. Geolier, tuttavia, sottolinea che tale decisione non riguarda il supporto personale che darà sempre alla sua squadra del cuore.

Anticipazioni Beautiful, 30 agosto 2025/ Brooke affronta Thomas sulla questione delle nozze, intanto Luna...

Le parole di Geolier sull’accordo saltato con il Napoli

“Dopo i fatti accaduti in queste ore, Golden Boys interrompe la partnership con la SSC NAPOLI per la direzione artistica del matchday. La volontà di Golden Boys sin dalla prima chiacchierata informale era quella di lavorare tutti insieme con Decibel Bellini, ma la società ha deciso comunque di sollevarlo dall’incarico“. Comincia così il comunicato di Geolier sulla questione Bellini.

L’artista, poi, svela di aver chiesto personalmente il reintegro dello storico speaker: “Io Emanuele ho chiesto alla società la reintegrazione di Decibel Bellini come speaker, ma così non è stato. Quindi, per l’amicizia e la stima che ci lega a Daniele ho deciso di non siglare definitivamente la partnership con la SSC Napoli. E se mai Daniele non ritornerà nello stadio, le porte della mia casa per un figlio di Napoli come lui saranno sempre aperte. Questo non cambia il mio supporto per la squadra, che poco c’entra con le decisioni della società. Forza Napoli sempre”, conclude.

Federica Panicucci: "Crisi con Marco Bacini? Non lo siamo mai stati"/ Poi spiazza sul matrimonio