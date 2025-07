Cosa sta succedendo in casa Napoli: la comunicazione della società a Viktor Osimhen

Sembra sbloccarsi la situazione in casa Napoli per Viktor Osimhen: la comunicazione della società e le possibili destinazioni.

A Napoli c’è grande entusiasmo intorno alla squadra di Antonio Conti. I Campioni d’Italia hanno piazzato il colpo dell’estate, portando Kevin De Bruyne all’ombra del Vesuvio. L’obiettivo, dopo 2 scudetti in 3 anni, è quello da un parte di riconfermarsi in Italia, dall’altra iniziare quella scalata europea che da anni la città sogna.

L’arrivo del fantasista belga è il primo tassello e i nomi sul taccuino di Manna sono diversi. Ma, molto dipenderà dall’evolversi della situazione Osimhen. Come ricorderanno i tifosi, dopo un lungo tira e molla, l’attaccante nigeriano è andato in prestito al Galatasary ma, ora, la sua posizione è da valutare. Forse, qualcosa si muove.

Napoli, si sblocca il caso Osimhen?

Al momento, Osimhen è a tutti gli effetti un calciatore del Napoli e, come gli altri azzurri, il 17 luglio prossimo dovrà presentarsi a Dimaro Fogarida, in Trentino, per la prima parte della preparazione estiva che sancisce l’inizio della nuova stagione. Al momento, la situazione del bomber nigeriano è in stallo: il Galatasaray ha parlato pubblicamente della volontà di riavere il bomber a Istambul. Del resto, Osimhen è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata che ha portato al titolo e i tifosi sperano possa confermarsi anche in Europa.

Ma i turchi non sono gli unici. Già perché è reale anche l’interesse dell’Al Hilal di Simone Inzaghi, pronto a mettere sulla bilancia un contratto monstre per portare l’attaccante nigeriano in Arabia. Nel mezzo il contratto di Osimhen: la clausola, che vale esclusivamente per l’estero, di 75milioni di euro scade il 15 luglio. Il Napoli ha già comunicato al giocatore che dovrà presentarsi a Castel Volturno, probabilmente il 14, per sostenere le consuete visite mediche prima della partenza per il Trentino.

L’obiettivo di De Laurentiis è chiaro: chiudere la cessione all’estero, incassando un prezioso tesoretto, prima della del 15 luglio. In quest’ottica sono in vantaggio gli arabi dell’Al-HIlal: secondo Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ci sarebbe un’offerta di 40milioni per tre anni più uno. Se l’attaccante avesse accettato di partire alla volta degli States per il Mondiale per Club avrebbe incassato ben 50milioni. Ma al momento tutto è bloccato: Osimhen vuole la Champions League e considererebbe il trasferimento in Arabia un passo indietro per la sua carriera, seppure molto vantaggioso in termini economici.

Difficile, infine, che torni in Italia. I rapporti con il Napoli sono incrinati – anche con la tifoseria – mentre l’opzione Juventus si sta spegnendo velocemente. I bianconeri avrebbero voluto prima cedere Vlahovic per poi cercare di acquistare il bomber nigeriano ma al momento non ci sono offerte per il serbo. L’idea, in seguito, della Juventus di un prestito Vlahovic – Osimhen è stata rimandata al mittente. I prossimi giorni saranno decisivi.