Il Natale che ho dimenticato/ Su Rai 2 il film con Ashley Greene (oggi, 25 dicembre)

Il Natale che ho dimenticato va in onda su Rai 2 oggi, venerdì 25 dicembre, a partire dalle ore 18:50. Si tratta di una pellicola prodotta è girata e gli Stati d’America nel 2019 con la regia affidata a Maclain Nelson. Il film è stato distribuito direttamente nel settore televisivo è in quello dell’home video con titolo originale Christmas on my mind. Nel cast sono presenti alcune Turi piuttosto famosi anche in Italia tra cui Ashley Greene, Andrew W Walker, Jackee Harry, Donna Benedicto, Preston Vanderslice, Clayton James, Desiree Zurowski e Debs Howard.

Il Natale che ho dimenticato, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il Natale che ho dimenticato. Lucy è una giovane donna che apparentemente si sente appagata dalla vita che conduce sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Quando era una bambina ha sempre sognato di avere una certa indipendenza economica e con il duro sacrificio questo risultato è stato finalmente conseguito. Inoltre, ha sognato di poter avere un bellissimo matrimonio nel quale appariva con elegante abito bianco da sposa mentre il suo futuro marito l’attendeva all’altare. Proprio quando questo sogno sta per realizzarsi nell’animo di Lucy succede qualcosa di molto strano. Tutto ha origine in virtù di una casuale caduta che comporta un piccolo trauma alla testa che tuttavia le fa perdere temporaneamente la memoria.

In uno stato confusionale la donna che si ritrova all’interno della propria camera da letto un abito da sposa che lei stessa non sa spiegare, decide di prendersi una pausa e di far ritorno nella sua cittadina natale. Tra l’altro, pochi giorni prima di questa accidentale caduta la povera Lucy aveva dovuto anche far fronte ad una rottura con il suo storico fidanzato e con il quale era ormai in procinto di convolare all’altare. Lei non sa spiegarsi come sia iniziato il rapporto sentimentale con quest’ultimo e soprattutto il motivo per il quale c’è stata la rottura. Dunque non c’è miglior medicina se non quella di ritornare nella sua cittadina per rientrare in famiglia e festeggiare insieme alle persone più care il periodo natalizio. Questo suo tuffo nel passato le permetterà di riscoprire i veri valori della vita e soprattutto di riallacciare dei rapporti familiari importantissimi che ne permetteranno poco alla volta di ritrovare anche la memoria. Durante questo periodo di permanenza nella cittadina, Lucy avrà modo anche di ritrovare una persona cara che lei considerava un amico, ma che in realtà saprà dimostrarsi molto di più dando inizio ad un nuovo importantissimo capitolo della sua vita sentimentale.



