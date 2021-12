Il Natale che ho dimenticato/ Su Rai 2 il film di Maclain Nelson

Il Natale che ho dimenticato, film di Rai 2 diretto da Maclain Nelson

‘Il Natale che ho dimenticato’, è il titolo della commedia in sintonia con il periodo proposta da Rai 2 nel pomeriggio di oggi, 19 dicembre 2021, con inizio alle ore 16,05. Siamo in piena atmosfera natalizia e il cinema, soprattutto quello domestico, ci aiuta ad entrare dalla porta principale in questa magica atmosfera sospesa tra infanzia e età adulta; tutti saranno coinvolti nel Natale e le pellicole in tema sono studiate per portare la famiglia intera davanti allo schermo, grande o piccolo che sia.

Si tratta di un film americano datato 2019, sentimentale quanto basta per divertire e rendere partecipe tutto il pubblico, un lungometraggio diretto dal regista Maclain Nelson, giovane ma già protagonista di serie Tv e film per piccolo schermo nei quali i sentimenti sono il corollario a storie brillanti, divertenti, ma, quasi sempre, dolci e con l’happy end. Lo ricordiamo in ‘L’aroma dell’amore ‘, ‘L’autunno dei ricordi’, ‘Un’estate per diventare grande’, come produttore, ‘Bastardi di guerra’, ‘Il fidanzato della mia ragazza’, ‘Wieners – Un viaggio da sballo’, come attore, come regista ‘Natale a Vienna’, ‘Un’estate per diventare grande’ e ‘Vam U’ sono i titoli che, almeno in Italia, lo rappresentano meglio.

Il Natale che ho dimenticato, la trama del film: un matrimonio e…

In Il Natale che ho dimenticato Lucy Lovett è bella, giovane, serena e amata. Sta per sposarsi con il suo grande amore, ma, poco prima del Natale, cade, sbatte fortemente la testa, fortunatamente esce incolume dall’incidente ma da quel momento soffre di una profonda amnesia, non ricorda più nulla della sua vita, dei suoi affetti, amici, quindi del suo amore e del matrimonio che stava per compiere.

Si sveglia proprio dalla caduta con un grosso bernoccolo in testa e un abito da sposa, senza sapere il motivo, tra le mani, non ricorda nulla. Tra i vaghi ricordi c’è un ragazzo del Maine, luogo dove e nata e cresciuta, che amava e che ora ritiene il probabile sposo, Zac Callahan. Per questo motivo torna nella città natale ma apprende che Zac Callahan non è più il suo ragazzo da due anni. Chi la doveva portare quindi all’altare?

