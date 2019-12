Il Natale che ho sempre desiderato/ Su Rai3 il film con Danica McKellar (26 dicembre)

Il Natale che ho sempre desiderato va in onda il prossimo 26 dicembre in seconda serata su Rai 2. Si tratta di una pellicola uscita nel 2017 grazie all’interessamento di due case di produzioni canadesi. Il film diretto da Mel Damski è ascrivibile al genere delle commedie sentimentali, esso vede un buon cast di attori, tra di essi si segnalano Danica McKellar, Neal Bledsoe e Andrew Francis. La pellicola prodotta dalla casa di produzione Side Street Post gode delle belle musiche composte da David Ramos.

Il Natale che ho sempre desiderato, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il Natale che ho sempre desiderato. Lizzie è una giovane e bella disoccupata alla quale viene offerta un’occasione d’oro quella di gestire una tenuta grandissima in Virginia. Il luogo conosciuto come la tenuta Ashford dovrà essere messo in vendita dopo le feste, ma prima per decisione di Lizzie verrà offerto un ultimo party natalizio alla popolazione del vicinato. IL film si dipana cosi tra una marea di equivoci che vedono protagonisti i proprietari della tenuta, tra di essi vi è il bel Robert che catalizza con la sua simpatia le attenzioni della giovane protagonista della pellicola. Alla fine della festa natalizia i familiari ritroveranno un intesa che sembrava smarrita, intesa che forse li porterà a riprendere in considerazione l’idea di sbarazzarsi della propria bellissima abitazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA