Il Natale dei miei ricordi/ Su Rai 2 il film con Mira Sorvino

Il Natale dei miei ricordi, film di Rai 2 diretto da David Weaver

Il Natale dei miei ricordi sarà trasmesso oggi, 25 dicembre, alle ore 18:55 su Rai 2. Questo film è una pellicola che appartiene al genere per famiglie, romantico e natalizio e ha debuttato sul piccolo schermo durante l’anno 2016. Il regista di questo film è David Weaver mentre il paese di produzione di tale opera risulta essere il Canada.

Non a caso, anche i membri della troupe provengono in parte dal Canada e in parte dagli Stati Uniti. All’interno del cast del film ci sono volti noti del settore dell’intrattenimento e attori professionisti come Mira Sorvino, Cameron Mathison, Jesse Filkow, Bailey Skodje, Brenda Crichlow e Steve Bacic. Il film ha avuto una sceneggiatura realizzata a quattro mani dagli autori Dorie Barton e Jay Lowi.

Il Natale dei miei ricordi, la trama del film: una vip disincantata

Soffermiamoci sulla trama de Il Natale dei miei ricordi. Jennifer è una donna che lavora nel settore dello show business. Difatti, ormai è un personaggio televisivo abbastanza famoso, che passa le sue giornate negli studi e a contatto con il pubblico. Tuttavia, il suo stato d’animo non è dei migliori. Difatti, sembra essere ormai disincantata e stanca di quel mondo che appare sempre falso e poco reale. Per questa ragione, decide che è arrivato il momento di prendersi una meritata pausa.

Anzi, crede che durante il periodo delle vacanze di Natale, possa concedersi un po’ di meritato riposo, riuscendo finalmente ad essere tranquilla ed evitare tutte le distrazioni. Il luogo scelto per riposare è una baita in montagna. Tuttavia, durante il tragitto in macchina, una violenta tempesta di neve si abbatte sul percorso. Jennifer è costretta a rifugiarsi, ma cade a terra e perde i sensi.

Al suo risveglio, la donna è vittima di amnesia e non ricorda nulla del suo passato e della sua vita. Sarà quello il momento per ricominciare una nuova vita e dimenticarsi il passato? A Natale tutto può succedere, ma Jennifer dovrà ricordare quali sono le sue priorità nella vita.



