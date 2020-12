IL NATALE DEI MIEI RICORDI/ Su Rai 2 il film con Mira Sorvino

La programmazione televisiva di Rai 2 prevede per il pomeriggio di oggi, mercoledì 23 dicembre, alle ore 14.00 la messa in onda del film “Il Natale dei miei ricordi”. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2016 da una casa cinematografica canadese è distribuita direttamente nel settore televisivo e di quello dell’home video con titolo originale “A Christmas to Remember”. La regia del film è stata affidata a David Weaver il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura mentre nel cast sono presenti Mira Sorvino, Cameron Mathison, Jesse Filkow, Bailey Skodje e Elle McKinnon.

Il Natale dei miei ricordi, la trama del film

Jennifer Wade (Mira Sorvino) è la star di un noto programma televisivo che ha disperatamente bisogno di una pausa dal lavoro. Jennifer, decisa a staccare da tutto e da tutti, decide di trascorrere da sola una settimana in un rifugio di montagna in Colorado. Ma le cose non vanno secondo i suoi programmi. Mentre è diretta allo chalet, Jennifer si perde e ha un incidente con la macchina. Al suo risveglio Jennifer ha perso la memoria: non ricorda nulla di sé e del suo passato. John (Cameron Mathison), un affascinante padre vedovo, la trova a vagare per strada e decide di portarla a casa con sé prima dell’arrivo della tormenta. Jennifer si integra perfettamente nella famiglia di John e stringe subito un rapporto speciale con i suoi tre bambini. Quando inizia a tornarle la memoria, Jennifer si chiede se la vita che aveva prima è veramente ciò di cui ha bisogno…



