Il nostro Generale/ Anticipazioni 10 gennaio: il rapimento di Aldo Moro

Il nostro Generale, anticipazioni seconda puntata 10 gennaio su Rai 1

Prosegue Il nostro Generale su Rai 1, la fiction che ripercorre gli anni di piombo del nostro Paese con la nascita del Nucleo Speciale Antiterrorismo, creato da Carlo Alberto Dalla Chiesa. Martedì 10 gennaio 2023 va in onda la seconda puntata. La storia narrata nella fiction comincia nei primi anni ’70 e continuerà fino agli anni ’80, raggiungendo il suo culmine con l’uccisione di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Dopo i primi dubbi, il Nucleo del Generale inizia a dare i suoi frutti, grazie alla scoperta di due brigatisti: Curcio e Franceschini. Ma Carlo Alberto Dalla Chiesa e i suoi uomini si devono preparare a tempi molto duri, perché le Brigate Rosse non intendono mollare e tornano a colpire lo Stato.

Emanuela Setti Carraro, moglie di Carlo Alberto dalla Chiesa/ Le onorificenze

Nell’episodio 1×03 de Il nostro Generale, intitolato Montagne Russe, Curcio e Franceschini vengono arrestati dal Nucleo, e Carlo Alberto Dalla Chiesa e i suoi vengono accolti da eroi. Tuttavia, non tutti hanno gradito l’utilizzo di Frate Mitra come infiltrato, e l’evento trascina con sé molte polemiche. L’aggressione delle Brigate Rosse allo Stato non si ferma, ma neanche il Nucleo resta a guardare, finché accade l’imprevedibile. Durante l’irruzione in un covo brigatista resta ucciso un componente della squadra del generale, mentre Curcio viene fatto evadere dal carcere dalla sua compagna di lotta, Mara Cagol, la quale poi morirà in uno scontro a fuoco con i carabinieri.

Brigate Rosse/ Rita Dalla Chiesa "assistito incredula a descrizioni romantiche su Br"

Anticipazioni Il nostro Generale, seconda puntata: il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro

Nell’episodio 1×04 de Il nostro Generale intitolato La caduta, il Nucleo di Carlo Alberto Dalla Chiesa affronta una profonda crisi. Le ultime tragiche evoluzioni del lavoro del Generale spingono i vertici dell’Arma a chiudere il Nucleo antiterrorismo per evitare altre drammatiche conseguenze. Così dalla Chiesa si trova privo di incarichi, però continua a restare in contatto con i suoi ex uomini, i quali agiscono per conto loro e riescono ad arrestare di nuovo Curcio. Le Brigate Rosse, al tempo stesso, reagiscono e tornano ad attaccare, uccidendo il giudice Francesco Coco: è il loro primo delitto pianificato.

Simona e Nando Dalla Chiesa, figli di Carlo Alberto/ "Papà disse: 'Br uccideranno'"

Gli omicidi non finiranno qui, e l’Italia è macchiata da una lunga scia di sangue. Intanto, Carlo Alberto Dalla Chiesa viene incaricato di dirigere le carceri, ma questo suo nuovo impiego non fa che peggiorare la salute di Dora, che alla fine muore, stroncata da infarto. Il Generale adesso è da solo. Un nuovo evento rischia di gettare il Paese di nuovo nel caso: è il 1978 e Aldo Moro viene rapito, e a distanza di due mesi, verrà ucciso dalle Brigate Rosse. Lo Stato è chiamato a rispondere e dare risposte ai suoi cittadini; per questo motivo, Carlo Alberto Dalla Chiesa viene incaricato di ricostituire il Nucleo Antiterrorismo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA