Il nostro Generale/ Anticipazioni ultima puntata 17 gennaio Rai 1: attentato a dalla Chiesa

Il nostro Generale, anticipazioni quarta e ultima puntata su Rai 1

Si conclude Il nostro Generale su Rai 1: martedì 17 gennaio 2023 va in onda la quarta e ultima puntata della fiction che ripercorre le gesta eroiche dell’allora Generale dei carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa, attraverso la sua caccia ai terroristi negli anni di piombo del nostro Paese. Dopo aver assistito alla cattura di Peci, la vicenda si avvia quasi al termine. In questo ultimo appuntamento vedremo il Generale (interpretato da Sergio Castellitto) pronto a vivere un momento sereno in famiglia. Ma la felicità è momentanea poiché accadono nuovi attentati, e le forze armate sono costretta e tornare in campo.

Nell’episodio 1×07, intitolato Il ritorno. Dalla Chiesa ha ritrovato la serenità grazie all’infermiera Emanuela e si appresta a presentare la donna ai suoi figli. Il loro momento positivo dura poco perché i terroristi tornano in azione e uccidono il generale Enrico Riziero Galvaligi, suo amico e collaboratore. Dalla Chiesa è distrutto, ma non ha il tempo di elaborare il lutto poiché scoppia lo scandalo P2, la Propaganda Due massonica che vede coinvolto anche il Generale. Lui cerca di difendersi, ma è emerge che, in un momento di debolezza, dalla Chiesa aveva fatto richiesta di iscrizione. Intanto, la situazione precipita con il fratello di Patrizio Peci che viene rapito per vendetta. A quel punto, dalla Chiesa, con il pretesto di una promozione, viene allontanato dagli incarichi operativi.

Il nostro Generale, anticipazioni ultima puntata: l’attentato in via Carini

Il nostro Generale termina la sua messa in onda con l’episodio 1×08 dal titolo Sagunto. Stando alle anticipazioni, le brigate hanno un nuovo capo: Giovanni Senzani, che guida i terroristi verso il processo, e la successiva uccisione, del fratello di Patrizio Peci. Le BR hanno però i giorni contati: ormai sono più i pentiti che coloro che ne fanno parte. L’organizzazione è quindi agli sgoccioli ed è destinata ad essere sconfitta. Eppure è l’alba di un nuovo anno, il 1982, in cui avverrà un evento che sconvolgerà tutti.

Dalla Chiesa accetta di tornare a Palermo come prefetto per riprendere la lotta contro la mafia. Affinché possa compiere al meglio la sua missione, il governo gli promette poteri speciali, che però non diventeranno mai effettivi. In questa città, per lui completamente nuova, il Generale si trova da solo e spaesato. In questo clima di incertezza, il 3 settembre 1982 si compie il suo destino. Nella tristemente nota via Carini, dalla Chiesa ed Emanuela vengono assassinati dalla mafia. Ed è la fine di un’era.











