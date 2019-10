IL (NUOVO) RIFORMISTA/ Segreti e illusioni dietro il bluff culturale di Romeo&co.

A leggere le anticipazioni sul prossimo numero del nuovo Riformista, in edicola da oggi, rimane in bocca il sapore della minestra riscaldata.

Non si tratta di un nuovo inizio, come cerca di far credere il neo-direttore Piero Sansonetti, nel tentativo di accaparrarsi l’eredità del giornale diretto da Antonio Polito. Si capisce subito che si tratta di una copia più o meno fatta male, di un’imitazione di basso livello, di una vera e propria crosta. Al limite della truffa. Non mi riferisco ovviamente né a quello che pagheremo in edicola per acquistare la prima copia cartacea (dell’edizione online non c’è traccia), né alla colorita compagine che ha trovato riparo – e soldi – sotto le ali protettive dell’imprenditore napoletano Alfredo Romeo. Il quale si fregia di essere l’unico “editore incensurato” sul mercato, ma che non risulta aver mai dato alle stampe alcunché e al contrario qualche problema con la giustizia sembra averlo avuto. Romeo in realtà editore lo è stato, viste le somme investite per anni per sostenere il quotidiano napoletano Roma del suo amico Italo Bocchino, poi chiuso, e per il tentativo – fallito – di chiedere a Caltagirone la proprietà del Mattino.

La truffa di cui si parla è sostanzialmente culturale. Ed è tutta nel tentativo di impossessarsi di una piccola esperienza gloriosa di giornalismo indipendente – questo è stato il Riformista di Antonio Polito dal 2002 al 2010 – e mettere in atto l’ennesima chiassata mediatica per dotare Sansonetti di un “sottopancia” quando appare in tv a discettare di lotta al giustizialismo.

Faccio un appello: è arrivato il momento di rinunciare all’uso del termine “riformista”, per permanente abuso. Sarebbe saggio decidere di eliminarlo proprio dal vocabolario politico italiano.

Intanto perché oggi tutti si dichiarano riformisti. Perfino quel rifondarolo di Gennaro Migliore, illuminato di recente sulla via della Leopolda, dispensa saggi consigli su come fare le riforme. Ma può essere secondo voi una riformista la Bergamini, che nella vita ha fatto esclusivamente la dipendente-deputato dell’azienda-partito di Berlusconi?

Riformisti si dichiarano addirittura gli stessi che i riformisti veri li hanno duramente combattuti, perseguitati e colpiti. Eh sì, se aveva un senso, dichiararsi riformista nella sinistra italiana dominata dal partito comunista negli anni 60 e 70. All’epoca, è bene ricordarlo, ci si doveva accontentare di usare il termine “riformatore” se non si voleva essere presi a calci e sbattuti fuori.

Riformismo è in primo luogo la negazione di ogni estremismo parolaio, l’alternativa, ragionata e motivata, ad ogni massimalismo, la continua ricerca del primato del merito e dei contenuti (il cosiddetto vituperato programma) sul politicismo da quattro soldi.

Esattamente quindi il contrario di quello che è e di quello che si promette di fare il manipolo alle dipendenze di Romeo.

Ha tentato di spiegarglielo, all’immobiliarista napoletano, proprio Claudio Velardi, co-fondatore del primo Riformista con Polito, di come sarebbe stato necessario trattare con tatto la materia. Ma sembra che, dopo aver fornito l’idea di andare a ricomprarsi la testata che egli stesso aveva venduto agli Angelucci, Romeo lo abbia messo alla porta, deciso a fare a modo suo.

C’è chi vocifera che dietro questa avventura editoriale ci sia il velato tentativo di conquistare un “posto a tavola” nel nascente mini-partito di Renzi. Certo, dalle anticipazioni fornite nella conferenza stampa di presentazione, il giornale sembra avere la stessa linea del nuovo partito centrista. E la partecipazione della Boschi tra le firme di punta lascia davvero pochi dubbi su chi sia colui al quale il giornale è stato promesso in dote. Come Italia Viva, anche il nuovo Riformista avrà due direttori, un uomo e una donna. E fa un po’ sorridere quest’improvvisa riscoperta da parte di una certa politica del valore della “coppia”.

Non resta ora che fare gli auguri ai colleghi giornalisti, sperare che le cose non stiano come le abbiamo descritte e vedere quanto tempo resisterà questa nuova avventura.



