Il padre di Belen, “Ses*o due volte”/ La figlia lo intervista, la risposta piccante

Pubblicità

Belen Rodriguez e suo padre Gustavo hanno da sempre mostrato un rapporto straordinario sui social network e di recente in una storia hanno fatto sorridere il pubblico. La nota showgirl argentina ha deciso di sottoporre suo padre a una serie di domande in una speciale intervista fatta in casa sulle storie di Instagram. Ha così calato l’asso, andando al sodo e chiedendogli quante volte aveva fatto l’amore durante il periodo di quarantena legato all’emergenza sanitaria da Coronavirus. L’uomo non ha di certo esitato e risposto: “Quando ero giovane lo facevo tre volte, adesso invece due“. Non chiarisce però se si tratti di giorno, mese o anno anche se appare assai intuibile che voglia giocare proprio su questo cercando di fare un po’ di ironia e di far sorridere il pubblico che segue la figlia da casa.

Pubblicità

Il padre di Belen e il ses*o in quarantena, un papà moderno

Nonostante il padre di Belen, Gustavo, abbia 60 anni è davvero un uomo moderno e l’ha ribadito ancora una volta con la storia del ses*o in quarantena. Più volte, anche in passato, ha dimostrato di essere sempre pronto a scherzare e a diventare protagonista delle storie di Instagram della figlia. Nonostante questo però l’uomo ha un rapporto solido da anni con la moglie e madre di Belen stessa, Veronica Cozzani. Insieme i due hanno costruito una famiglia esemplare che ha dei veri valori. Il pubblico della showgirl argentina ha da tempo ormai eletto papà Gustavo a vera e propria star, riuscendo giorno dopo giorno a renderlo partecipe della sua vita oltre che personale anche professionale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA