Il padrino - Parte II è una sorta di prequel che racconta le origini della famiglia Corleone, contrapposte al presente. Incredibile il cast, con i migliori

Il padrino – Parte II, film su Rete 4 diretto da Francis Ford Coppola

Giovedì 14 agosto, Rete 4 propone alle 21:25 uno dei capolavori assoluti del cinema: Il padrino – Parte II (1974), secondo capitolo della celebre saga diretta da Francis Ford Coppola. Come per gli altri due film della trilogia, la regia è affidata al genio visionario di Coppola, che ha saputo trasformare il romanzo di Mario Puzo in un’epopea cinematografica indimenticabile.

Il cast stellare include Al Pacino, Robert De Niro, Diane Keaton e Duvall, con Pacino e De Niro, due icone del cinema italo-americano, che hanno poi recitato insieme anche nel recente The Irishman di Martin Scorsese. Le musiche sono firmate da Carmine Coppola, padre del regista, e da Nino Rota, autore della celebre melodia del primo film, diventata simbolo del cinema mondiale.

La trama del film Il padrino – Parte II: le origini del male

Il padrino – Parte II intreccia due storie parallele: quella di Vito Andolini, che diventerà Vito Corleone, e quella di suo figlio Michael, erede del potere mafioso. Il film ripercorre le origini di Vito, partendo dalla sua infanzia nel piccolo paese siciliano di Corleone, dove assiste impotente all’omicidio della sua famiglia per mano di un temuto boss locale.

Rimasto orfano, il giovane Vito viene aiutato a fuggire e raggiunge gli Stati Uniti, dove un errore burocratico gli assegna il cognome Corleone. Cresce in un quartiere povero di New York, cercando inizialmente di vivere onestamente, tuttavia, le pressioni e le ingiustizie imposte dalla criminalità organizzata lo spingono a reagire, entrando gradualmente nel mondo del crimine.

Con intelligenza e carisma, Vito costruisce un impero mafioso, guadagnandosi rispetto e potere. Una volta consolidata la sua posizione, decide di tornare in Sicilia per chiudere i conti con il passato. In una scena carica di tensione e vendetta, uccide l’anziano responsabile della morte dei suoi genitori, completando così il suo percorso di trasformazione. Parallelamente, il film segue Michael Corleone mentre cerca di mantenere il controllo dell’impero familiare, affrontando tradimenti, conflitti interni e dilemmi morali.