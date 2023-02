Il Padrino – Parte II/ Su Rete 4 il film con Al Pacino e Robert De Niro

Il Padrino – Parte II, film di Rete 4 diretto da Carmine Coppola

Il Padrino – Parte II è uscito nel 1974, e verrà messo in onda su Rete 4 il 25 febbraio alle ore 22:35. Come anche il primo e il terzo film è stato girato da Francis Ford Coppola, e vede Al Pacino, Robert De Niro, Diane Duvall e Diane Keaton come principali protagonisti. I due celeberrimi attori italo-americani, Pacino e De Niro, hanno nuovamente lavorato fianco a fiano nel recente film di Martin Scorsese The Irishman.

Alla colonna sonora del film Il Padrino – Parte II hanno lavorato Carmine Coppola (padre del regista e autore delle musiche di Apocalypse Now) e Giovanni Rota, compositore italiano autore dell’iconico motivo de Il Padrino, divenuto negli anni un classico del cinema internazionale. Alla sceneggiatura, oltre al regista stesso, ha lavorato anche Mario Puzo: l’autore del romanzo da cui i film de Il Padrino sono tratti.

Il Padrino – Parte II, la trama del film

Il Padrino – Parte II racconta delle vicende di Vito Andolini (poi Vito Corleone) e del figlio Micheal. Del primo, la pellicola racconta la sua storia partendo dall’infanzia fino ai suoi inizi nel mondo del crimine. In particolare viene mostrato di come, quando Vito era un bambino del paese siciliano di Corleone, la sua famiglia fu assassinata in fronte ai suoi occhi dal temutissimo boss locale.

Il fanciullo viene fatto emigrare negli Stati Uniti per essere protetto, e all’ingresso nello Stato il suo cognome viene cambiato in Corleone per un errore dell’anagrafe. Qui inizia a lavorare onestamente, ma si trova presto a compiere atti criminali al fine di sopravvivere alle ingiustizie che la mafia locale gli impone. Diventa così un boss potente e rispettato, e decide di tornare a Corleone per vendicare la more dei suoi genitori, pugnalando l’ormai anziano assassino.

