Il padrino – Parte III torna con nuovo montaggio/ Coppola rivela: “Il quarto film…”

Il Padrino – Parte III sta per tornare in una versione inedita. Negli scorsi mesi Francis Ford Coppola ha rimesso mano al terzo film della saga del gangster movie e nei prossimi giorni partirà la vendita di blusa e dvd: la data di uscita prevista è quella del 10 dicembre 2020. Come reso noto da Universal Pictures, la nuova versione del film dura 2 ore e 37 minuti (cinque minuti in meno rispetto alla versione del 1991) e secondo Coppola si tratta di una versione completamente nuova del lungometraggio, in grado di rappresentare pienamente le intenzioni originali del regista 81enne.

«Per questa versione del finale ho creato un nuovo inizio e una nuova fine», ha spiegato Francis Ford Coppola ai microfoni della stampa americana nelle scorse settimane: «Ho rimontato alcune scene, ho aggiunto delle nuove inquadrature e una nuova partitura musicale. Con queste modifiche, in aggiunta alla pellicola e al sono rimasterizzati, per me si tratta di una conclusione più appropriata per Il Padrino e Il Padrino – Parte II».

C’è grande attesa per conoscere la nuova versione de Il Padrino – Parte III e Francis Ford Coppola ha rivelato ai microfoni del New York Times: «Potrebbe esserci benissimo un Padrino IV, un Padrino V o un Padrino VI». La Paramount, lo studio che ha lanciato la trilogia, ha spiegato che non sono previsti dei piani imminenti per un altro film della saga, ma questa «rimane una possibilità qualora dovesse emergere la storia giusta». Ricordiamo che Il Padrino – Parte III fu accolto negativamente dalla critica dopo le ottime review ottenute dai primi due capitoli della saga. Particolarmente criticata la prova attoriale di una giovanissima Sofia Coppola, nei panni di Mary Corleone. Pochi anni dopo, nel 1999, Sofia avrebbe girato il suo primo film da regista, il bellissimo The Virgin Suicides.





