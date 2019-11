Il Padrino parte seconda/ Video, su Rete 4 il film con Al Pacino (oggi, 30 novembre)

Il Padrino parte seconda va in onda su Rete 4 oggi, sabato 30 novembre, dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America Nel 1974 che evidentemente rappresenta il secondo emozionante capitolo della celebre Saga cinematografica prodotta dalla Paramount Pictures con regia di Francis Ford Coppola il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con lo scrittore Mario Puzo. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Nino Rota e Carmine Coppola il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Gordon Willis e nel cast sono presenti Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton, Robert De Niro, John Cazale e Talia Shire.

Il Padrino parte seconda, la trama del film

La vicenda de Il Padrino parte seconda ha inizio nella piccola cittadina siciliana di Corleone dove i genitori di un bambino di nome Vito vengono barbaramente assassinati da un boss mafioso della zona. Per mettere in salvo il piccolo Vito i parenti più stretti decidono di imbarcarlo sulla prima nave che lo porta a New York negli Stati Uniti d’America. Nonostante la giovane età il piccolo riesce a crescere occupandosi di varie impellenze che gli permettono di guadagnarsi da vivere. In particolar modo collabora all’interno di un piccolo negozio di frutta grazie al quale riuscirà a gettare le basi per una vita felice tant’è che si sposa ed ha un bambino a cui viene dato il nome di Sonny. Purtroppo le cose si complicano nel momento in cui al proprietario del piccolo negozio vieni in posto di licenziare Vito e di prendere al lavoro un ragazzo che era figlio di un boss malavitoso presente nella zona. A questo punto Vito dovendo arrangiarsi alla meglio si vede costretto quasi nel iniziare un percorso estremamente pericoloso nel mondo del crimine. Diventerà un personaggio molto temuto non appena ucciderà in un agguato un altro pericoloso boss prendendo di fatto il controllo del territorio. Questo è l’inizio di un incredibile regno fatto di violenza e di capacità nel gestire al meglio anche i rapporti con le forze dell’ordine in maniera tale da non dover sopportare indagini e possibili processi di vario genere. Inoltre Vito diventato un vero boss malavitoso di rilevanza nazionale degli Stati Uniti d’America farà ritorno nella sua cittadina siciliana per vendicare l’uccisione dei propri genitori nel particolar modo di trafiggere il costato dell’assassino che ormai nel frattempo diventato un vecchio.

