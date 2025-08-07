Il padrino è il primo film capolavoro di Francis Ford Coppola, con uno straordinario Marlo Brando affiancato da Al Pacino e da un cast eccezionale

Il padrino, film su rete 4 diretto da Francis Ford Coppola

Giovedì 7 agosto 2025, in prima serata su Rete 4 alle ore 21:20, andrà in onda il gangster movie Il padrino. Si tratta della pellicola capolavoro della storia del cinema, uscito nel 1972 e diretto da Francis Ford Coppola che vinse tre premi Oscar su dieci candidature e venne inserito dall’American Film Institute tra i cento film americani migliori di tutti i tempi al terzo posto, nel tempo diventato secondo. Dopo il primo capitolo sono seguiti Il padrino – Parte II (1974) e, a distanza di molti anni, Il padrino – Parte III (1990), tutti diretti da Coppola.

La produzione è di Albert S. Ruddy per Paramount Pictures. e il soggetto è tratto dall’omonimo romanzo di Mario Puzo, il quale co-scrisse la sceneggiatura insieme al regista. Di grande rilievo la colonna sonora, composta dall’italiano Nino Rota, il cui tema, Parla più piano, diventò un successo mondiale senza tempo.

Il cast del film Il padrino vede il fior fiore della Hollywood del tempo e comprende il protagonista Marlon Brando, che interpreta Don Vito Corleone, affiancato da Al Pacino, James Caan, Richard S. Castellano, Robert Duvall, Sterling Hayden, John Marley, Richard Conte, Al Lettieri e Diane Keaton.

La trama del film Il padrino: l’ascesa di un boss mafioso

Ne Il padrino, ci troviamo a New York, nel 1945, dove Vito Corleone, immigrato siciliano, è diventato il boss più influente delle mafie presenti sul territorio. Il suo giro d’affari illegali è immenso e si basa, più che sulla violenza, sui rapporti di “amicizia”, dai quali pretende devozione assoluta.

La sua organizzazione si basa naturalmente sui legami familiari, di cui fanno parte i figli Sonny e Fredo, ma anche il figliastro Tom Hagen, avvocato e “consigliori” di Don Vito.

Durante il matrimonio della figlia Connie, Corleone incontra un boss di una famiglia avversaria, i Tattaglia, che gli chiede protezione per far partire un traffico di droga di vaste dimensioni. Don Vito non è d’accordo, a differenza dei figli che sono propensi. Il no ricevuto innesca una faida sanguinosa che vede diversi omicidi eccellenti delle rispettive fazioni e anche Don Corleone viene ferito ed è in pericolo di vita.

Lo viene a sapere il figlio Michael che fino a quel momento non era mai stato coinvolto nel giro di affari loschi del padre ed è un soldato decorato della Seconda Guerra Mondiale, il quale decide di prendere parte attiva nella compagine mafiosa facendo uccidere il capo della famiglia rivale.

Per non essere a sua volta ucciso fugge in Sicilia, dove incontra la bella Apollonia che sposa, ma che finirà uccisa in uno dei tanti agguati della guerra mafiosa in atto. Ripresosi dall’attentato, Vito Corleone decide di lasciare lo scettro del comando proprio a Michael, in quanto Sonny è stato brutalmente assassinato in un agguato.

La capacità negli affari dell’uomo gli faranno scoprire un nuovo business nel gioco d’azzardo, specialità di famiglia, che gli consentirà di aprire attività legali con i casinò a Las Vegas, nel Nevada, dove si trasferirà con tutta la famiglia e l’ignara nuova moglie, non prima di aver ucciso tutti i boss delle famiglie rivali e coloro che lo avevano tradito, diventando così il padrone assoluto della malavita statunitense.